Randa eelistanud Nelis jätkab Rootsi esiliigas karjääri saalivõrkpallurina

Konverentsi võiduga ülikooli ajalugu korranud naiskonna üks paremaid oli esikohamängus just eestlanna, kes kogus 3:0 (25:23, 25:14, 25:16) tulemusega lõppenud kohtumises Connecticuti Central University vastu 16,5 punkti, vahendab portaal Võrkpall24.ee.

"Soovisin karjääri jätkata rannavõrkpallurina, kuid pärast koondise laagrit võttis minuga ühendust agentuur nimega Tomasika Agency, kellega sõlmisin just 2,5-aastane lepingu," rääkis Nelis portaalile. "See tähendab seda, et jätkan siiski saalivõrkpallurina. Tänaseks on selgunud, et siirdun mängima Rootsi esiliigasse."

"Ma olen tegelikult alati tahtnud rohkem randa mängida, kuid ikka on olnud dilemma, kas minna koondise eest mängima või mitte. Kuna Andrei Ojamets mind olude sunnil enam koondisesse ei kutsunud, pani see mind rohkem pingutama ja siht oli silme ees. Nüüd saan ennast näidata ja tõestada profivõrkpallurina."