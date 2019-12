Maailma parim rattur kopeerib edu toonud mudelit

Lõppenud hooajal 12 võitu pälvinud, Tour de France'il kaks etappi võitnud ja 14 päeva kollast liidrisärki kandnud Julian Alaphilippe avaldas, et kopeerib 2020. aastal tänavu edu toonud mudelit.

Deceuninck-QuickStepi rattur alustab hooaega jaanuari lõpus Argentinas toimuval San Juani velotuuril ja stardib seejärel Colombia tuuril. Argentinas võitis Alaphilippe kaks ja Colombias ühe etapi, vahendab Marathon100.com.

"Tänavu oli mul San Juani ja Colombia velotuuril ideaalne hooaja algus. See oli minu jaoks imeline, suurepärane kogemus, mille tegid eriliseks kohapeal olnud fännid. Olen väga õnnelik, et saan hooaega uuesti nendes kaunites kohtades alustada ning annan endast kõik, et häid tulemusi saavutada," lubas 27-aastane prantslane.

Tänavu ühepäevasõitudest Strade Bianche'i, Fleche-Wallonne'i, ja Milano-San Remo võitnud Alaphilippe pärjati suurepäraste tulemuste eest Velo d'Ori ehk maailma parima ratturi auhinnaga.