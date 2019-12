Inglanna lükkas dartsi MM-il esimese naisena mehi auti

Sherrock pääses MM-il läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja võitis avaringis Ted Evettsi 3:2. Sellega sai temast esimene MM-i põhitabelis võidu teeninud naisnooleviskaja.

Sherrocki edu ei piirdunud aga avaringiga, sest teises ringis alistas ta veel suurema üllatusena ka 11. asetusega austerlase Mensur Suljovici 3:1.

Kolmandas ringis jäi kaasmaalane Chris Dobey siiski peale 4:2. 22. paigutusega Dobey võit ei tulnud lihtsalt, sest selleks tuli väljuda 1:2 kaotusseisust.

Kõigis kolmes matšis püsis naise kolme noole keskmine veidi üle 90 punkti. "Ma ei uskunud eales, et see on võimalik", rääkis Sherrock oma edukast turniirist Sky Sportsile. "See on imeline, kõik kogetu on uskumatu."

"Chris mängis nii hästi. Loodetavasti jõuan ma järgmisel aastal tagasi. Järgmisel nädalal toimuvad naiste maailmameistrivõistlused, nii et näis, kuhu ma seal jõuan."

Dartsi maailmameister selgub 1. jaanuaril. Tiitlikaitsja Michael van Gerwen on jõudnud praeguseks neljandasse ringi. Sama kaugele on pääsenud näiteks ka leedulane Darius Labanauskas.