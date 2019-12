Eesti tugevuselt kolmanda liiga pallur teenis Valgevenes aasta mängija tiitli

Grazõna-Štšerbatšenija alustas hooaega Pärnu JK meistriliiga koosseisus, aga pidas mõned mängud ka esiliigasse kuulunud duubelvõistkonnas. Alates juunist esindas ta aga teise liigasse kuuluvat Vaprust.

Sellest hoolimata mängis ta olulist ja resultatiivset rolli Valgevene koondises, kus aitas naiskonda kolmes EM-valikkohtumises. 6:1 võidumängus Fääri saarte üle lõi ta kaks väravat, lisas ühe 1:7 kaotusmängus Norrale ja jäi kuivale 0:1 allajäämisel Walesile.

"Auhind on kindlasti ootamatu, aga väga meeldiv. Loodan, et ta annab uut energiat veel suuremateks saavutusteks edaspidiseks," vahendas Pärnu Vaprus 29-aastase jalgpalluri sõnu.

Vapruse tegevjuht Karl Palatu lisas: "Sedasorti kõrge tunnustus on igati õigustatud, sest Anastasija on nii mängija kui treenerina väga kõrgete sportlike sihtide ja nõudmistega. Oleme väga uhked, et Anastasija esindab meie klubi naiskonda ja annab treenerina oma kogemusi edasi naiskonna järelkasvule."