Spordikuulsuste jõuluturniiril võidutsesid motokrossisõitjad Raba ja Rätsep

Rakvere spordihallis peetud 15. spordikuulsuste heategevuslikul jõuluturniiril said esikoha motokrossisõitjad Kristel Raba ja Priit Rätsep.

Aladena olid kavas vehklemine, alkoholivaba õllekasti hoidmine, korvpallivisked, reaktsioonimäng, õhupuhuriga takistuse liigutamine ning rippumine.

Raba ja Rätsep said kaks alavõitu ja kogusid kuue alaga 70 punkti ning võtsid kindla esikoha. Teise koha said samuti kaks alavõitu võtnud ja 63 punkti kogunud vehklejad Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov ning kolmanda koha said triatleedid Kaidi Kivioja ja Kirill Kotšegarov, kes võtsid alavõidu viimasel alal ehk rippumises, lõpetades 61 punktiga.

59 punktiga said neljanda koha maadlejad Epp Mäe ja Helary Mägisalu, kes sai puhurivõistluses alavõidu. Viiendana lõpetasid 51 punktiga talisportlased Tatjana Mannima ja Kristjan Ilves, kuuenda koha said 45 punktiga võrkpallurid Liis Kullerkann ja Kevin Saar, sama palju punkte teenisid seitsmendana lõpetanud näitlejad Tõnis Niinemets ja Henrik Kalmet ning kaheksanda kohaga pidid leppima fitnessisportlased Christin-Amani Kiivikas ja Siim Savisaar, kes kogusid 44 punkti.

Järgmisel aastal peetakse spordikuulsuste jõuluturniir Valgas.

15. spordikuulsuste jõuluturniiri lõppjärjestus.