Spikerdanud Läti suurmeister sai maleajaloo pikima võistluskeelu

58-aastane Ukrainas sündinud Rausis, kes esindas viimati Tšehhit, kuid on minevikus ka Läti ja Bangladeshi eest võistelnud, kasutas tualetti peidetud mobiiltelefoni. See on aga keelatud võte, kuna selle abil võib saada matši käikude kohta kasulikku informatsiooni.

Rahvusvaheline Maleliit (FIDE) uuris juhtumit pool aastat uurinud ning otsustas Rausisele määrata kuueaastase võistluskeelu, mis on maleajaloo pikim. Eelmine pikim võistluskeeld oli kolm aastat. Ühtlasi jäeti Rausis ilma suurmeistri tiitlist, mida ta omas alates 1992. aastast.

Vahelekukkumise järel otsustas Rausis tippspordist loobuda. "Kaotasin lihtsalt aru," lausus ta juulis. "Ma kinnitasin kirjalikult asjaolu, et kasutasin mängu ajal telefoni. Mida enamat lisada? Vähemalt on eilne hea õppetund, aga mitte mulle - mina mängisin oma viimase malemängu."