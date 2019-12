Wout van Aert: võistlen cyclo-crossis, et saada paremaks

Ootan suure huviga naasmist cyclo-crossi melusse," lausus van Aert. "Treeningutel olen mõnda aega tundnud, et asjad kulgevad õiges suunas. On tore olla jälle võistlusvõimeline rattur."

Pärast operatsioone pidi van Aert kaks kuud rattatreeningutest loobuma. Esmaspäeval andis arst Toon Claes loa reedel võistelda, kirjutab Spordipartner.ee. "Azencross on üks ilusamaid võistlusi, kus osaleda ja see on kodu lähedal. Olen jälginud cyclo-crossi alates lapsepõlvest ning atmosfäär on aasta lõpus toimuvatel võistlustel alati hea. Olen siin kaks korda ka võitnud," ütles 25-aastane Jumbo-Visma rattur.

Kuigi van Aert on viiel viimasel Azencrossil esikolmikusse jõudnud võrduks saavutustejada jätkumine suuremat sorti hetkeseisu arvestades üllatuse. "Ma ei oota erilist tulemust, sest ma ei ole teinud spetsiifilist cyclo-crossi trenni," tunnistas van Aert.

"Nädal enne Azencrossi teen metsas kaks treeningut ja see on kõik. Cyclo-cross on jätkuvalt parim asi talvel, tahan seda lihtsalt nautida. Võistlen cyclo-crossis, et saada paremaks. Tulemuste põhjal tuleb ilmselt tagasilöök. Kui suudan reedel tunni aja jooksul endast kõik anda, olen rahul. Pole minu huvides teha sõitu enda jaoks veel raskemaks."