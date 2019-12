Liverpooli poolkaitsja peab jälle väljakutelt eemale jääma

26-aastane poolkaitsja vahetati 1:0 võidumängus Flamengo üle välja laupäeval ning mängujärgsele trofeetõstmisele läks ta karkudel, kirjutab Soccernet.ee.

"Oxlade'i puhul on hüppeliigesel kolm sidet, millest üks on kahjustada saanud. Ma ei tea täpselt, kaua ta väljas on. See võib aega võtta. Selge on see, et sel aastal ta ei naase," kommenteeris peatreener Jürgen Klopp.

Liverpool kohtub neljapäevases liidriteheitluses Leicesteriga ning peab läbi ajama ka keskkaitsjate Dejan Lovreni ja Joel Matipi ning keskpoolkaitsja Fabinhota.