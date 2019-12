Käsipallileegion: Patrailile nädalaga kaks võitu ja liidrikoha jagamine

Saksamaa Bundesligas on aastalõpp traditsiooniliselt mänguderohke. Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf kohtus küll kahe tabeli keskmikuga, kuid pidi võitude nimel kõvasti vaeva nägema. Et liider THW Kiel sai üllatuskaotuse, tõusis Hannover esikohta jagama – Kielil, Hannoveril ja SG Flensburg-Handewittil on 28 punkti, viimasel üks mäng enam peetud.

Rasmus Otsale väike, aga oluline karikavõit

Neljapäeval oli Hannover suure osa mängust tagaajaja osas HC Erlangeni vastu, kuid võitis 29:25 (11:16), Patraililt üks värav ja kaks resultatiivset söötu. Pühapäevalgi jäädi HBW Balingen-Weilstetteni vastu poolajaks kaotusseisu, aga võideti 35:33 (14:15). Kaheksakordne Eesti parim käsipallur tabas kaks korda ja andis ühe väravani viinud söödu.

Astme võrra allpool jätkus eestlaste tööandjate võiduta seeria. Karl Roosna viskas kolm väravat HSG Krefeldi 26:29 (12:16) kaotusmängus HSV Hamburgi vastu ning Karl Toom tabas kuus korda, lisades kaks resultatiivset söötu, ent TV Emsdetten jäi 22:25 (12:13) alla DJK Rimpar Wölfele.

Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden võitsid aga Alam-Saksimaa ja Bremeni karikavõistlused, mis omakorda andis klubile pääsme amatööride karikasarja 16 parema hulka. Finaalis alistas Otsa koduklubi SG Börde Handballi 19:12.

Soome karikafinaalis juhtis Helsingi Dicken – Valdar Noodlaga abitreeneri rollis – pea kogu kohtumise, kuid andis edu käest ning Karjaa BK-46 sai tulemusega 24:22 (10:11) karikavõidu. Sloveenias jäi kannavigastust raviv Andris Celminš eemale, kui Velenje RK Gorenje oli karikasarja 1/16-finaalis kindlalt parem RK Cerkljest 46:32 (26:19).

Jaanimaa debüteeris Ukraina liigas

Dener Jaanimaa viskas eelmisel nädalal hooaja parimad kuus väravat SEHA-liigas, kui Zaporožje HC Motor sai kodusaalis 37:29 (18:15) jagu serblaste Novi Sadi HC Vojvodinast. Motor lõpetas A-alagrupi teisel kohal, kogudes nagu tiitlikaitsja Skopje RK Vardargi 24 punkti ning pääses otse veerandfinaali.

Kaks päeva hiljem debüteeris Jaanimaa Ukraina meistriliigas, kus karmide välismängijate piirangute tõttu polnud varem platsil käinud. Motor alistas HC Donbassi 40:38 (22:19) ja eestlane viskas kaks väravat. Tiitlikaitsja on tänavu koduses liigas võitnud kõik 13 mängu.

Aasta viimased mängud ei õnnestunud meie Tšehhimaal pallivatel meestel. Kristo Voika ja Nove Veseli TJ Sokol alistusid 23:31 (6:16) Hranice TJ Cementile ning Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla jäid 27:31 (12:12) alla tiitlikaitsja Plzeni Talent M.A.T.-ile. Voika väravaid ei visanud, Grištšuk tabas neli korda.

Rootsi esiliigas naasis pärast üht vahelejäänud mängu võimsalt Armi Pärt, visates isiklikuks skoorirekordiks üheksa väravat, kui HIF Karlskrona oli võõrsil 43:28 (22:16) parem Bodens BK HF-ist. Rootsi tugevuselt teises sarjas talvepausi pole. HIF tõusis 16 punktiga kuuendaks, Hendrik Varuli koduklubil Hammarby IF on 24 silmaga teisel astmel.

Aastat ei õnnestunud võidukalt lõpetada Jürgen Roobal, kes jäi väravata Nice'i Cavigal Handballi napis 23:24 (9:9) kaotusmängus Billere Handballi vastu. Prantsusmaa esiliiga jätkub veebruaris ning Cavigal paikneb hetkel 11 punktiga kümnendal kohal.