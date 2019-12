Real lubas aasta lõpetuseks Barcelona üksinda ette

Real kolistas kodumängus küll mitu korda väravaraame, aga Unai Simoni üle mängida ei õnnestunud. See on Reali ja Athleticu omavahelistes mängudes ka korduma kippuvaks mustriks – kuigi viimati suutis Real baskidest jagu saada, siis kolm mängu enne seda lõppesid viigilise seisuga, vahendab Soccernet.ee.

Tabeli seisukohalt tähendab viik seda, et aasta lõpetab ainuliidrina ikkagi valitsev Hispaania meister Barcelona, kes viimase vooruga sai Reali ees kahepunktilise edu sisse. Kolmas on Sevilla ja neljas Madridi Atletico.