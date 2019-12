SK Nord võttis põneva lõpuga poiste U-16 karikafinaalis napi võidu

Kuigi Rauno Pehka juhendatav Audentes võitis avaveerandi 30:14, siis Nord ei andnud alla ja tuli teisel mänguperioodil järgi. Vastastel lasti visata vaid üheksa, ise skooriti 19 silma ja vahe oli poolajaks kuuepunktiline (33:39). Sander Järve arvele kogunes Nordi poolelt 11, Audentese Karl Gustav Jurtšenko vastas 14 silmaga.

Kolmandal veerandajal vähendasid Allar Raamatu ja Tiit Soku hoolealused vahet veel seitsme punkti võrra (18:11), mis tähendas, et otsustava mänguperioodi eel juhtis Nord punktiga, 51:50.

Kohtumise viimane neljandik kulges punkt-punktis. Kolm minutit enne normaalajalõppu sai Nord kolme silmaga ette. Audentes ei suutnud rünnakuid realiseerida ja minut hiljem viis Gregor Alliku kaugvise Nordi ette 66:60. Jurtšenko kaks järjestikust korvi tõid Audentese uuesti nelja punkti kaugusele (68:64).

Nord eksis rünnakul, teisel pool meelitas Jurtšenko kolmese taga vea välja ja realiseeris joonelt kolmest kolm. Vahe oli minimaalne (68:67) ja mängida jäi 20 sekundit. Pärast mõningast pusimist teenis Audentese Georg Oliver Metsaorg ebasportliku vea. Gregor Allik tabas kahest vabaviskest ühe ja sellega kindlustas Nord karikavõistluste esikoha.

Värskete karikavõitjate parimad olid Sander Järve 23 punkti ja 14 lauapalli ning kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Gregor Allik 20 silma ja 11 lauapalliga. Johannes Ränd lisas 11 punkti, 7 lauapalli ja neli söötu. Audentese poolelt tegi vüunsa etteaste Karl Gustav Jurtšenko, kes kogus 24 silma, seitse lauapalli ja viis söötu. Patrick Malm lisas 13, Gregor Kiilmaa 11 ja Kaur Erik Suurorg 10 punkti.

SK Nordi peatreeneri Allar Raamatu sõnul tõi tasavägise lõpuga mängus võidu kaitsemäng. "Suutsime kaitses korralikult kokku tõmmata ja kõik poisid mängisid väga hästi. Lasime vastastel visata 67 punkti – ma arvan, et Audentes pole mitu aastat nii vähe punkte visanud." Kohtumise alguses hästi kaugviskeid tabanud vastased lõid Nordi rütmist välja, kuid Raamatu sõnul suutsid poisid ennast rehabiliteerida. "Võtsime end kokku ja see on vist üldse esimest korda kui me Audentest võidame. Arenguruumi on meil veel kõvasti, aga täna oli kõva mäng."

U-16 tüdrukud vormistasid Audentesele karikavõistluste kolmanda esikoha

U-16 tütarlaste korvpalli karikavõistlustel võitis Audentese Spordiklubi finaalmängus Rapla Korvpallikooli tulemusega 98:37 . Audentese tütarlaste võistkonnad tulid esikohale ka U-14 ja U-18 vanuses.

Rapla kiire avakorvi järel tegi Audentes Hanna Maria Sibula vedamisel 17:0 vahespurdi ja asus ette 17:2. Pallikaotustega püsti hädas olnud Rapla suutis esimesel veerandil visata vaid 11 punkti vastaste 28 vastu.

Audentese ülemvõim jätkus ka teisel veerandajal ja poolajapausile mindi juba 36-punktilises eduseisus (53:17). Kõik Maia Dorbeku 12 hoolealust said kahe veerandiga käe valgeks.

Kohtumise teises pooles suurt muutust ei toimunud ja Audentes kindlustas karikavõidu lõpuks 61 punktiga. Rapla tüdrukud patustasid kokku 46 pallikaotusega.

Karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Hanna Maria Sibul kogus 22 punkti, viis lauapalli ja neli söötu. Sille-Liis Mölder lisas 16 ja Grete Kruuk 15 punkti. Viimase arvele kogunes ka kümme lauapalli. Anna Maria Tamberg tõi Raplale üheksa punkti, Majandra-Liis Pitkaneni ja Ketlin Kõivu arvele jäi kaheksa silma.

Eile U-14 võistkonnaga samuti karika võitnud Audentese peatreener Maia Dorbek ütles mängujärgses intervjuus, et tüdrukud olid finaaliks valmis. "Poolfinaalis Tallinna Kalevi vastu oli keerulisem, aga ma arvasin, et täna ei tule probleeme. Spetsiaalselt me finaaliks ei valmistunud. Ma tean tüdrukute võimeid ja oskusi ning usun, et sellises vanuses teavad mängijad juba ise, kuidas häälestuda. Jagasime täna minuteid võrdselt ja kõik said mängida. Olen tüdrukutega väga rahul."