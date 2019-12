Suri 1966. aasta MM-finaalis värava löönud inglane

Peters liitus West Ham Unitediga 15-aastaselt ja veetis klubis järgmised 11 aastat, kuni liitus 1970. aastal 200 000 naela suuruse üleminekusumma eest Tottenham Hotspuriga.

1966. aastal kuulus ta MM-finaalturniiri korraldanud Inglismaa rahvuskoondisesse ning lõi muuhulgas värava ka finaalkohtumises Lääne-Saksamaa vastu, tehes seisuks 2:1. Inglismaa võitis mängu lisaaja järel 4:2.

