Eesti naisrattur Mae Lang liitus Luksemburgi klubiga

"Suvel vahetult peale Eesti meistrivõistlusi teatas minu endise klubi mänedžer, et tiim lõpetab sponsorite vähesuse tõttu uuest hooajast tegevuse. Uudis tuli mulle üsna suure üllatusena, kuna UCI punkte arvestades kuulus Mexx-Watersley maailma parimate amatöörtiimide hulka ja klubi unistas salamisi juba ka UCI litsentsist. Kuna minu endine ja uus tööandja liidetakse uuest aastast üheks klubiks, siis sellest tulenevalt sündis otsus liituda uue klubiga enesestmõistetavalt," kommenteeris Lang klubivahetust.

"UCI muudatuste tõttu on paljudel klubidel raske ennustada, milline järgmine hooaeg välja hakkab nägema. Kalender on muutunud, paljud klubid on tegevuse lõpetanud ja nõudmised nii tiimidele kui ka võistluste korraldajatele on uued. Sellest hoolimata näeb klubi juhtkond igapäevaselt selle nimel vaeva, et saada meile võimalikult hea võistluskalender," täpsustas Lang.