Clara Honsinger lõpetas USA-s 15 aastat kestnud Katie Comptoni valitsemisaja

29 sekundit kaotas Rebecca Fahringer (Kona-Maxxis-Shimano) ja 1.20 Compton, vahendab Spordipartner.ee.

Kui paljudele tuli Honsingeri tiitel suure üllatusena, siis tema treener Kenrda Wenzel oli vastupidisel arvamusel. "Teadustajad võivad rääkida ükskõik mida Katie Comptoni kohta, kuid just sellist sõitu olime koos Clara Honsingeriga teel maailmameistrivõistlustele planeerinud," kirjutas Wenzel sotsiaalmeedias.

Oregoni ülikoolis õppiv Honsinger avaldas, et keskendus viimastel nädalatel rohkem õpingutele ja talle tõid edu värsked jalad. Nüüd loodab ta heast vormist kasu lõigata Euroopas peetavatel MK-etappidel ja soovib teha korraliku tulemuse MM-il.

"Euroopa on teine kontinent ja võistlused on seal agressiivsemad ning rohkem on küünarnukkidega võitlemist," võrdles Honsinger. "Valmistusin hooajaks põhjalikumalt ja sõitsin palju maanteel. Lisaks tegin palju vaimset treeningut, sest tulin U23 vanuseklassist eliittasemele."

Meestest saavutas esikoha Gage Hecht (Donnely-Aevolo), kellele see oli esimeseks USA meistritiitliks. Poodiumile mahtusid veel Cannondale-Cyclocrossworldi ratturid Curtis White ja Stephen Hyde.