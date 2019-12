Juunioride GP-l joobes olekus osalenud Eesti kohtunik sai kaheaastase keelu

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) määras Eesti kohtunikule Nikolai Salnikovile kaheaastase tegutsemiskeelu, sest too osales oktoobris Itaalias peetud juunioride GP-l joobes olekus.

ISU distsiplinaarkomisjoni raporti kohaselt olla Salnikov olnud 2. oktoobril kohtunike koosolekul, kuid seda niivõrd suures joobes, et Eesti kohtunik ei suutnud enda kohalolekut nimede väljahõikamisel kinnitada. "Kohtunike koosoleku alguses jäi ta magama, peaaegu lamades tema kõrval olnud kohtuniku peal, kes oli sunnitud enda tooli temast (Nikolai Salnikovist – toim.) eemale nihutama. Koosoleku lõpus oli ta endiselt niivõrd purjus, et ta suutis vaevu enda toolist tõusta. Ta kukkus ja vajas abi, et saada tagasi bussi peale, mis kohtunikud hotelli toimetas," seisab ISU raportis.

Salnikov hindas neljapäeval meeste lühikava ja reedel vabakava. "Reedel nähti teda jäähalli restoranis, kus ta tellis ühe alkohoolse joogi teise järel ning oli taas niivõrd purjus, et restorani omanik võttis ühendust võistluse korraldajakomiteega. Taaskord ei suutnud ta siirduda bussile, mistõttu oli komitee sunnitud organiseerima talle eraldi auto, et ta saaks tagasi hotelli."

Distsiplinaarkomisjon leidis, et Salnikov oli rikkunud ISU eetikakoodeksit ja kohtunikutöö reegleid ning määras talle kaheaastase tegutsemiskeelu.