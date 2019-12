Corendon-Circus ja van der Poel ei mahu Vueltale

Maailma mitmekülgseim tegevrattur Mathieu van der Poel on öelnud, et arengu huvides sooviks ta startida tuleval aastal Vueltal, kuid suure tõenäosusega see teoks ei saa.

Vuelta direktor Javier Guillen nentis, et kuna tal on vaid kaks wild card'i, siis jagab ta need Hispaania klubidele, vahendab Spordipartner.ee.

"Mul on kaks vabapääset, kuid Hispaanias on kolm Pro Continental meeskonda: Caja Rural-Seguros, Burgos-BH ja Fundacion Euskadi," loetles Guillen. "Mul on suur au, et maailmatasemel rattur nagu Mathieu van der Poel tahab sõita Vueltal. Van der Poel ei ole mitte ainult kaasaja rattaspordi suur staar, vaid ta sõidab agressiivselt."

Vuelta rada esitletakse teisipäeval Madridis. Praegu on teada, et kolm esimest etappi sõidetakse Hollandis, kuid ka see ei ole piisav argument lubada starti van der Poel, kes üritab 2020. aastal jagada end maanteesõidu, maastikurattakrossi ja cyclo-crossi vahel.