Oskar Nisu lahkub Eesti parimast maanteerattatiimist

Seda, millises meeskonnas Nisu sõitma hakkab, ta ei avaldanud. Ei maksa imestada, kui uueks sihtkohaks on Hiina. Nimelt võistles Eesti meistrivõistlustel temposõidus pronksi võitnud ja grupisõidus kuuendaks tulnud Nisu alates 15. oktoobrist Hiina kontinentaaltiimi Kunbao Sport Continental Cycling Teami eest, vahendab Marathon100.com.

Kahel amatööride võidusõidul läks Nisul esmapilgul hästi – ta sai mõlemal korral kolmanda koha ning tuli kokkuvõttes teiseks. Halvem pool on see, et mõlemal korral tiim diskvalifitseeriti, sest neil on Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) litsents.

Tuleval hooajal kontinentaaltasemel võistlev Tartu 2024-Baltic Chain Development Team on lepingu sõlminud kümne ratturiga. Praeguse seisuga kuulub koosseisu kolm lätlast, kaks soomlast ning eestlastest Rait Ärm, Anton Livintsev, Artjom Mirzojev, Markus Pajur ja Henri Treimuth.