Võrkpalli EM-finaalturniiri piletimüük Eesti fännidele algab veebruaris

Kert Toobal ja Eesti võrkpallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste piletimüük algab esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 13.00, aga Eesti fännidele mõeldud müügikeskkonna tehniline lahendus valmib korraldajate süül väikese hilinemisega. Ometi pole meie võrkpallisõpradel põhjust muretsemiseks. Korraldajad ja Eesti Võrkpalli Liit on sõlminud kokkuleppe, mille tulemusel on meie fännidele Gdańskis Ergo Arenal reserveeritud kindlad sektorid ning need sektorid on avalikust müügist kõrvaldatud ja lähevad müüki alles siis kui Eesti fännidele mõeldud müügikeskkond on avatud.

Korraldajatepoolse info kohaselt läheb meie müügikeskkonna avamiseni veel paar nädalat ja Eesti fännid saavad pääsmeid soetama hakata millalgi veebruaris. Eesti Võrkpalli Liit palub EM-ile koondisele kaasa elama sõitvatelt fännidelt mõistvat suhtumist ja kannatust.

Kõigil kolmel alagrupimängul on meie fännidele Gdańskis asuval Ergo Arenal reserveeritud sektorid 101, 102, 103, 104 ja 122, kus on kohti 924 inimesele.

Ergo Arena plaaniga saab tutvuda SIIN.

Kõige operatiivsemat infot piletimüügi kohta saab Eesti Võrkpalli Liidu kodulehekülje (volley.ee) ja Facebooki kaudu.

Ajaloos neljandat korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudnud Eesti meeste võrkpallikoondis peab alagrupimängud 24., 26. ja 28. augustil. Meie esimeseks vastaseks on kell 18:30 (siin ja edasipidi on matši algusajad märgitud Eesti aja järgi) Soome. Teises voorus lähme 26. augustil kell 18:30 vastamisi valitsevate Maailmaliiga tšempionite ehk serblastega. Alagrupifaas lõppeb 28. augustil kell 21:30 algava mänguga, kus kohtume valitseva maailmameistri ja turniiri võõrustava Poolaga.

Alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka.