Võrkpalli noortekoondised jahivad pääsu EM-finaalturniirile

Võrkpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Pikem reis seisab ees noormeestel, kes sõidavad Prantsusmaale, kus võõrustajate kõrval mängitakse Sloveenia ja Šveitsiga. Detsembris olid noormehed võistlustules Jüris toimunud Ida-Euroopa Võrkpalliassotsisatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel, kus saadi kuues koht. "Saime EEVZA-ga omad nahad kätte. Võrreldes selle turniiriga on koosseis rohkem koos olnud ja oleme tervemad. Tundub, et ka vahepeal olnud puhkus mõjus noortele turgutavalt," rääkis koondise peatreener Urmas Tali. Noormehed valmistusid turniiriks Võrus, kus jäi seljataha töine laager. "Võistkonnas on väga hea sisemine konkurents, mis sunnib poisse koha nimel pingutama," lausus juhendaja.

Enne turniiri algust võiks grupi favoriidiks pidada prantslasi, Eesti peaks Sloveeniaga heitlema teise koha nimel, kuid kindlasti ei tohi alahinnata ka Šveitsi, kus võrkpallisüsteem on aina paremini arenemas. "Meie peame oma liidritelt maksimaalselt palju kätte saama ja oma välja mängima. Eks siis vaatame, mis juhtuma hakkab," rääkis Tali turniiri eesmärkidest.

Koha 22.-30. aprillini Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile tagavad kaheksa alagrupi võitjad ja kaks paremat teise koha omanikku.

Neidude koondis sõidab aga Leetu, kus lisaks võõrustajatele mängitakse Poola ja Tšehhiga. "Oleme põhjalikult valmistunud esimeseks mänguks Leeduga. Balti matšil saime neilt 0:3 kaotuse, mis oli heaks äratuseks," sõnas koondise peatreener Riina Ernits. "Poola on grupi favoriit ja meile väga raske pähkel, tšehhidega on nii ja naa. Kõik oleneb sellest, kui tugeva koosseisu nad on kokku saanud. Kuna nendega mängime alles pühapäeval, saame turniiri käigus tšehhidest hea ülevaate," lisas ta.

Heaks võrdlusaluseks on taas detsembri keskel toimunud EEVZA turniir, kus Poola tüdrukud said teise koha, leedukad olid kuuendad ja meie seitsmendad. "Tundub, et seis on parem. EEVZA-l ei saanud võistkonnast head pilti, kuna kaotasime endast selgelt tugevamatele. Kohamängus oleks Gruusia võinud meile konkurentsi pakkuda, ent tol päeval ei mänginud nad üldse," rääkis Ernits.

Neidude finaalturniir toimub 1.-9. aprillini Hollandis Arnhemis, kuhu kaheksa alagrupi võitja kõrval pääsevad ka kolm edukamat teise koha võistkonda.

U-19 noormeeste koondis: Albert Hurt, Mart Toom, Devin Põlluste, Karl-Joosep Kesküla, Silver Maar, Madis Parrol, Karl Ajamaa, Mihkel Varblane, Siim Melles, Stefan Leon Kaljuvee, Tarvo Täht. Peatreener Urmas Tali, treener Toomas Jasmin. Füsioterapeut Hardi Paas, mänedžer Mihkel Sagar.

U-18 neidude koondis: Siiri Mari Sikk, Katariina Vengerfeldt, Nathalie Anett Haidla, Triin Liivaru, Marcella Raud, Kädi Peterson, Jade Šadeiko, Maria Säästla, Johanna Maar, Emma-Marie Nõmm, Marlene Vompa, Annika Holland. Peatreener Riina Ernits, treener Marit Laidroo. Füsioterapeut Valdo Järvekülg.