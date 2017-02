Meistrite liigas osalenud Kohila võib rahamure tõttu järgmisel hooajal eurosarjadest loobuda

Kohila VK (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Viimaste aastate edukaim Eesti võrkpalli klubinaiskond Kohila VK/E-Service on eurosarjadega küll väikelinna suure võrkpalli toonud, ent klubil on sel hooajal tekkinud rahalised raskused ja ka võlad.

Klubi vedaja ja naiskonna abitreener Ingrid Kangur tõdeb, et probleeme on, ent nendega tegeletakse pidevalt, ja kinnitab, et kõik saab tasutud, vahendab Postimees.

Võimalik, et tuleval hooajal eurosarjas ei osaleta. Ses osas pole Kanguri sõnul veel lõplikku otsust tehtud. "See oleneb ainult ja ainult sponsoritest, kui toetajaid on, siis mängime, kui ei ole, siis mitte," kommenteerib ta tulevikku.