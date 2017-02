Rakvere sai Selver Tallinna üle väärtusliku võidu

Rakvere VK (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Selverit ei päästnud ka üheksa ässpallingut, millest neli läks neljapäeval korvpalli Tähtede mängu pealtpanekuvõistlusel osalenud nurgaründaja Karli Alliku arvele. Kokku tõi saarlane 16 punkti, diagonaalründaja Lincoln Williams oli võistkonna edukaim 21-ga. Liiga punktikuningas Siim Põlluäär panustas võitu 17 silma, realiseerides 32 tõstest 15 ehk 46,9 protsenti. Lisaks temalt ka kaks edukat sulustamist. Kevin Saar lisas 15 ja Kaupo Kivisild 11 punkti, vahendab Volley.ee.

Selveri kaotus andis turniiritabeli mõttes võimaluse Pärnu Võrkpalliklubile, kes selle ka ära kasutas. Kahes viimases geimis Šiauliai Elgale vaid 19 punkti loovutanud suvepealinna klubi võitis kohtumise 3:1 (25:20, 23:25, 25:8, 25:11). Võimsa show korraldasid pärnakad servijoone taga, kus löödi koguni 11 ässpallingut. Neist neli läks Harri Palmari, kolm Markkus Keele ja kaks Toms Švāns ja Sander Rätsepa arvele. Leedu võistkonna efektiivsusnäitaja oli -11.

Tabelis on Selver praegu küll veel Pärnust ees - 53 vs 52 punkti - ent valitseval ühisliiga tšempionil on üks mäng varuks. Teise ja kolmanda koha mõttes võib seis muutuda juba täna õhtul, kui Selver võõrustab täiseduga jätkavat Bigbank Tartut ja Pärnu Vilniuse Flamingot.

Sarja liider Bigbank Tartu sai 21. järjestikuse võidu, mängides koduväljakul Tehnikaülikooli võistkonna üle 3:0 (25:18, 25:14, 25:22). Selgelt olid tartlased edukamad rünnakul, kus nad lõid punktiks 84 tõstest 44 (52,4 protsenti). TTÜ näitaja oli 35,3 protsenti (30/85). Võitjate skooritegemine jagunes väga ühtlaselt. Kanadalane Bradley Robert Gunter tõi 13 punkti, Kevin Soo ja Toms Vanags kumbki 12 ja Stefan Kaibald kümme. TTÜ-l kogus Oscar Leemets tosin silma.

Valusa kaotuse sai play-off koha eest võitlev Järvamaa Võrkpalliklubi, kes jäi tasavägises lahingus 1:3 (26:24, 23:25, 24:26, 19:25) alla Vilniuse Flamingole. Leeduka Linas Petraviciuseta mänginud Kesk-Eesti võistkonna edukaim oli 18 punktiga vanameister Ilmar Mõttus, kes lõi 34 tõstest punktiks pooled. Martti Rosenblatt lisas 16 punkti, realiseerides 11 tõstest edukalt üheksa. Temalt lisaks neli edukat sulustamist ja kolm ässpallingut. Kuna võidukad olid nii Poliurs/Ozolnieki kui RTU/Robežsardze, lahutab Järvamaad kaheksandast kohast nüüd seitse punkti.

Võimuvahetus toimus ka Läti klubide seas. Jēkabpils Luši jäi RTU-le koduväljakul 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 25:27) alla ja nii vahetasid võistkonnad turniiritabelis ka kohad. Riia Tehnikaülikooli võistkond kerkis 32 punktiga lõunanaabrite edukaimaks võistkonnaks, Jēkabpilsil on 31 ja Ozolniekil 29.