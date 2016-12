Markkus Keel pingelisest karikafinaalist: saime õigel hetkel õiged punktid kätte

„Pigem oli mäng selline krobeline,“ kommenteeris Pärnu sidemängija Markkus Keel matši Vikerraadiole. „Kindlasti oli palju ilusaid hetki, aga sama palju oli krobelisi hetki. Kasvõi kolmas geim, kus me olime pikalt ees, lasime järgi, saime uuesti eest ära, lasime järgi – eks ta sellisel toonil mäng oli ja selle pärast 3:2 lõppes ka.“

Kas võiduvõtme saab kuidagi üheselt sõnadesse ka panna või on see nii pika mängu puhul erinevates nüanssides kinni? „Eks ta kindlasti on kogu kupatuses kinni. Me ei saanud Selverist palju rohkem punkte, kõik geimid olid napid võidud. Õnneks saime õigel hetkel õiged punktid kätte ja 3:2 meie kasuks. Super.“

„Loen seda enda esimeseks tiitliks, sest see on esimene tiitel, kus ma nii-öelda ka platsil olin,“ tõdes 21-aastane Keel.