212-sentimeetrine temporündaja on Tartu Bigbankis tõusnud põhitegijaks

24-aastane Naaber on mitmeski mõttes mees, kellest tasub Eesti spordi laiemaski kontekstis juttu teha. Ta on 212 sentimeetriga Eesti võrkpalli kõige pikem mängija. Tagasihoidlik noormees paistis kasvuga silma juba varakult, kuid võrkpallimänguga puutus ta tõsisemalt kokku alles keskkoolis.

Tihti räägitakse, et nii väikese rahva puhul, nagu seda on eestlased, tuleb ka spordis kõiki talente õigel ajal märgata. Ilma suhtelise juhuseta oleks aga Eesti sport praegu Oliver Lüütsepa käe all treenivast Naaberist suure tõenäosusega ilma jäänud.

"Kehalises kasvatuses oli praktikant Oliveri tuttav. Ta soovitas mulle, et võiksin mingisugusesse trenni minna ja soovitaski võrkpalli," sõnas varem ujumist ja viievõistlust harrastanud Naaber intervjuus Vikerraadiole. "Tegin kõne Oliverile. Alguses oli võimalus harrastajana tegutseda, tippspordi mõtteid väga peas ei olnud. Aga kaks aastat hiljem tuli Oliveril idee saata mind meeste omasse üle, siis kuulsin, et see on väga hea võimalus."

Naaberit on üritatud väravata ka teistele spordialadele. "Martin Kutman tahtis mind kõrgushüppesse võtta, aga paar kuud hiljem ta kahjuks lahkus ja siis sinna see jäi," meenutas 24-aastane võrkpallur, keda on uudistanud ka Rocki korvpallimeeskond.

Naaber ütleb, et võrkpallis on temporündaja positsioon tema jaoks kindlasti see kõige õigem. Tartu Bigbankis on noormehe kolleegideks ülikogenud Meelis Kivisild ning samuti juba mitu aastat Eesti paremate tempomeeste hulka kuuluv Kevin Soo. Õppida on Naaberi sõnul mõlemalt mängijalt. "Kõige rohkem meeldib Kevini juures see, et blokis on kõrvale liikumine hästi ilus ja kiire. Meeliselt meeldib mängulugemine," kiitis Naaber, kes enda tugevamateks poolteks peab blokki ja servi.

Mart Naaberi teatav läbimurre Eesti võrkpallis on toimunud just tänavu ning kahtlemata väljendab seda ka detsembrikuu parima mängija nimetus. Tänasel päeval näeb Naaber võrkpallis enda jaoks olulist väljakutset. Ta tahab jõuda rahvusmeeskonda. "Soov oli juba sel suvel kas või treeningutest osa võtta. See oleks ka suur samm edasi. Soov oleks ka välismaale jõuda."