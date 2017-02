Henri Treiali kodklubi alistas Tšehhi meistrisarja liidri

Tallinna Selver - ČEZ Karlovarsko (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"See mäng oli suurepärane reklaam võrkpallile. Mõlemad võistkonnad andsid endast kõik, et kohtumist võita. Koduväljakul oleme millegipärast kaua aega olnud serviga hädas, mistõttu me pallinguga väga vastaseid suruda ei üritanud," sõnas Karlovy Vary meeskonna peatreener Jiri Novak Tšehhi alaliidu vahendusel.

"Suutsime kohtumise enda kasuks kallutada suure võitlustahtega ja oleme selle üle väga õnnelikud," lisas ta.

Henri Treial tegi kaasa terve kohtumise ja tõi kuus punkti. Rünnakul lõi ta üheksast tõstest punktiks viis ja lisaks temalt üks ässpalling, vahendas volley.ee.

Liiga üldtabelis on Kladno endiselt liider, olles 17 vooruga kogunud 43 punkti. ČEZ Karlovarsko jääb neist maha kolme punktiga.