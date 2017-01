Oliver Orava võimas mäng viis Selveri Leedu klubi vastu võidule

Oliver Orav (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Päeva põnevuslahingus kohtusid tabelis kolmandal real paiknev Selver ja neljandal positsioonil olev Vilniuse Flamingo Volley. Avageimi võitnud Selver jäi kodupubliku ees 1:2 taha ja ka otsustavas ülimalt raskesse seisu, ent suutis matši 3:2 (25:21, 23:25, 19:25, 25:20, 19:17) võita, kirjutab volley.ee.

Tegelikult oli valitsev Eesti meister raskustes ka avageimis, olles 11:14 ja 13:16 taga, ent Rauno Tamme kaks edukat rünnakut viisid Selveri 19:18 ette. Peagi saatis peatreener Rainer Vassiljev servima Tauno Lipu, kes kohe leedukaid ka ässpallinguga kostitas. Võistkonna kapten viis Selveri 21:19 juhtima ja pärast seda hoiti initsiatiivi lõpuni.

Otsustavas geimis läksid võistkonnad seisuni 6:6 võrdselt, siis pääses Selver ette 8:6 ja 11:8. Seejärel tabas Eesti võistkonda aga totaalne mõõn ja leedukad said viis punkti järjest. Esimene viiest matšpallist oli neil seisul 14:12. Selver näitas aga suurepärast kaitset ja rünnakul kandis võistkonda Oliver Orav, kes neutraliseeris neli matšpalli. Lõpuks olid need edukas blokk ja Karli Alliku võrgult maha kõmmutatud pall, mis Selverile võidu tõid.

Põhipommitaja Lincoln Williamsita mänginud Selveri edukaim oligi Orav, kes tõi koguni 30 punkti ja jäi 18-ga plussi. Temale läks peaaegu kolmandik Selveri tõstetest. Võistkond ründas 191 korda, Orav oli neist adressaadiks 62 juhul. Punktiks lõi ta 28 tõstet ehk 45,2 protsenti. Kahekohalise saldoni jõudsid võitjatel veel Allik ja Tamme (mõlemad 12 punkti) ja Mihkel Tanila, kes kümnest punktist seitse tõi blokiga. Sidemängija Dmitri Dolgopolovi arvele jäi neli edukat sulustamist.

Turniiritabelis Selver siiski ei kerkinud, sest jätkuvalt edestab neid ühe punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, kes sai 3:0 (25:16, 25:18, 25:17) seljavõidu RTU/Robežsardze üle. Pärnu edu rünnakul oli 53,9 vs 35,4 protsenti ja vastuvõtul 66,7 vs 46,2 protsenti. Kohtumise edukaim oli 16 punktiga Hindrek Pulk, kes realiseeris rünnakuid 63,6-protsendiliselt. Sander Rätsep lisas 13 (protsent 64,3, lisaks neli ässpallingut) ja Taavet Leppik kümme punkti.

Ülivalusa kaotuse sai play-off koha nimel võitlev Järvamaa Võrkpalliklubi, kes jäi kodusaalis alla Poliurs/Ozolniekile 1:3 (23:25, 25:23, 23:25, 24:26). Lisaks tablool olnud numbritele, tabas Järvamaa temporündajate osakonda veel kaks kaotust, kui juba matši eel pidi haiguse tõttu kohtumisest loobuma Martin Ruul ja avageimis tegi jalale liiga Martti Rosenblatt. „Tahan kummardusega oma võistkonna ees mütsi maha võtta, sest nad näitasid täna sisu. Meie tiivad on natukene kärbitud, aga kõik, kes väljakul käisid, näitasid sisu ja andsid oma parima,ˮ lausus Järvamaa peatreener Laimons Raudsepp.

Kohtumise käigus oli juhendaja sunnitud mängijatega vangerdama sedavõrd, et diagonaalründaja Linas Petravicius pidi täitma keskblokeerija positsiooni. Koduvõistkonna edukaim oli vanameister Ilmar Mõttus, kes tõi 20 punkti ja jäi 13-ga plussi. Virko Vantsi saldoks kujunes 16 ja pikalt vigastuspausilt naasnud Helar Jalg lisas 12. „Helari tagasitulek annab nii võistkonnale kui treeneritele uued võimalused. Tema osavus, mängutase ja kogemused tulevad järgmiste matšide käigus aina enam esile,ˮ tundis Raudsepp olulise lüli lisandumise üle rõõmu.

Eesti klubidest kindlaima kaotuse sai TTÜ, kes jäi Jüris toimunud matšis Šiauliai klubile alla 0:3 (13:25, 23:25, 19:25). Võtmeteguriks olid Tehnikaülikooli võistkonna rünnakul tehtud enda eksimused, mida kogunes suisa 17. Leedukatel oli samas tabelilahtris number viis.