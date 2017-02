Kohila Võrkpalliklubi/E-Service jätkab võitlust põhiturniiri võidu eest

Kohila VK - MTV Stuttgart Allianz (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Põhiturniiri esimeses ringis võõrsil Achema võistkonnale 1:3 tulemusega kaotanud tiitlikaitsja Kohila Võrkpalliklubi/E-Service võttis koduväljakul 3:0 (18, 16, 14) võiduga revanši, millega säilitati võimalus saavutada põhiturniiril esikoht. Eile VK miLATssi vastu rünnakul suurepärast 71-protsendilist efektiivsust näidanud Kertu Laak oli täna Leedu võistkonna vastu mõnevõrra kahvatum, realiseerides 24-st rünnakust vaid 8 (33%). Lisaks märgiti Eesti koondislase arvele kaks bloki- ja kaks pallingupunkti. Võõrustajate ridades kogus enam punkte vaid Anastasiia Gorina, kes tõi 15 punkti. Eliisa Peit panustas võitu 10 punkti. Kohilannad olid selgelt edukamad nii rünnakul (45%-27%) kui pallngu vastuvõtul (57%-32%), samuti löödi vastase kahe pallinguässa vastu kaheksa ässa, vahendas Volley.ee.

Eile Tartu Ülikool/Eedenile viiegeimilises vastasseisus alla jäänud turniiritabeli liider Kaunas täna Famila/Võru Võrkpalliklubile suurt sõnaõigust ei jätnud, kui koduseinte toetusel saavutati kindel 3:0 (11, 11, 17) võit. 20 punktiga miinuspoolele jäänud Võru võistkonna ridades kogus Heleene Hollas viis ja Greete Hollas neli punkti. Taaskord kujunes võrulannade jaoks tõeliseks murelapseks rünnak, mille efektiivsus oli vaid 13%. Leedu esinduse sama näitaja oli 40%.

Võõrsil RSU/MVS-ile 1:3 kaotanud Tallinna Ülikool ei suutnud ka teistkorsdsel kohtumisel punktiarvet kasvatada, leppides koduväljakul 0:3 (-15, -20, -19) kaotusega. Võõrustajate poolel jõudis ainsana kahekohalise resultaadini Raili Kont-Kontson, kelle arvele kogunes 16 punkti. Kristiina Raap toetas omasid 8 punktiga. Lätlannad olid paremad kõikides tähtsamates statistilistes elementides, eriti tuntavalt aga rünnakul, kus jäädi peale numbritega 46%-35%.

Tartu Ülikool/Eeden pidas kolmandat vooru järjest viiegeimilise heitluse, mis erinevalt kahest eelmisest lõppes kaotusega, kui eile turniiritabeli liidrit Kaunast 3:2 võitnud Emajõelinna naiskond pidi täna teise Leedu võistkonna Alytus Prekyba-Parama 3:2 (14, -24, -25, 23, 10) paremust tunnistama. Võõrsil mänginud tartlannade tulemusse andis 23 punktiga suurima panuse Kertti Külm, kes jäi 17-ga plussi. Ingrid Kiisk lisas 13 ja Laura Reiter 10 punkti. Leedulannad tegid blokis harvanähtava soorituse, kogudes sulustamsiega 33 punkti. Tartu naiskond suutis sama üheksal korral.

Reelika Raap tõi 28 (+21) punkti, kui TTÜ/Tradehouse tuli välja 1:2 kaotusseisust ja saavutas koduväljakul 3:2 (24, -26, -24, 22, 4) võidu lõunanaabrite SK Babite üle, keda põhiturniiri esimeses ringis võõrsil 3:1 võideti. Jaanuaris parimaks mängijaks valitud Erle Püvi lisas võitu 24, Triin Veideman 18, Mari Loorman 10 ja Maali Kanemägi 9 punkti.

Enne viimast vooru on turniiritabeli liidri Kaunase (54 punkti) edu Kohila ees kolm punkti, Tartu võistkond on Kohilast omakorda kuue punkti kaugusel. 34 punkti kogunud TTÜ/Tradehouse jätkab viiendana. Tallinna Ülikool paikneb jätkuvalt 11. ja Famila/Võru Võrkpalliklubi 12. kohal. Kohilannad peavad põhiturniiri võitmiseks viimases voorus saavutama neljandal kohal oleva Läti naiskonna Jelgava/LU üle 3:0 võidu ja lootma, et Kaunas jääb kodusele konkurendile Alytus Prekyba-Paramale 0:3 või 1:3 tulemusega alla. Kohila 3:1 võidu ja Kaunase 0:3 kaotuse korral selgub põhiturniiri võitja geimipunktide suhte alusel. Kõik ülejäänud tulemused tagavd esikoha Leedu parimale naiskonnale.