Kohila peatreener eurovastasest: peame serviga riske võtma

Nii tuligi võõrsil Stuttgardi naiskonnalt võtta vastu kindel 0:3 kaotus. Seejärel ootas vaid mõned päevad hiljem ees reis Leetu, kus tuli pidada kaks Balti liiga mängu. Kohtumised Kaunase ja Alytusega lõppesid eestlannade jaoks mõlemad raske 2:3 kaotusega.

Kõik see leidis aset üle-eelmisel nädalal ning nüüd on mängijad veidi puhata saanud.

"Usutavasti oleme paremas seisus," ütles Kohila/E-Service'i peatreener Peeter Vahtra Vikerraadiole. "Aasta algus oli meil keeruline. Neli mängijat käis koos minuga juunioride MM-il, siis istusime Istanbulis lumevangis ja käisime Leedus. Lisaks sellele peeti nädalavahetusel A-vanuseklassi karikavõistluste mänge. Kõik on pisut üle võlli läinud, kuid katsume hakkama saada."

Homme toimub Kohila ja Stuttgardi vahelise CEV-i karikasarja 1/16-finaali korduskohtumine juba Eestis. Selleks, et Kohila edasi pääseks, tuleb neil kõigepealt võita mäng kas 3:0 või 3:1 ning seejärel ka kuldne geim. Favoriit on aga kahtlemata just Saksa klubi. Nende eesmärk ei ole ainult läbi homse mängu järgmisesse ringi pääseda vaid lihtsalt CEV Cup ära võita. Ning selleks on neil ka eeldusi. "Vähemaga nad ei taha leppida," tõdes Vahtra. "Neil on 12 võrdset kõrgeklassilist mängijat kaheksast riigist ning nad on suurte kogemustega ja hea pallikäsitlusega. Nende vastu on raske mängida, sest nad võivad igalt positsioonilt rünnata."

Sellegipoolest ei saa ühtegi mängu kaotama minna ja plaan, kuidas homme mängima peab, on Kehral olemas. "Peame serviga riskima, et nende rünnakujoonist rikkuda," sõnas Vahtra. "Samuti peame ise rünnakul kõik mängu panema ja lööma pigem kätesse, kui ülevalt alla blokki. Igat punkti tuleb võtta võitlusena."

Hea uudis Kohila jaoks on see, et vigastustega hetkel probleeme ei ole. Ka üks naiskonna parimaid punktitoojaid venelanna Anastassia Gorina on pärast saksamaal saadud vigastust juba kolmes trennis osalenud ja homseks mänguks valmis. Kohila ja Stuttgardi vaheline euromäng algab homme kell 19.00.