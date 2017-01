Tähe ja Puparti klubi langes valusa kaotusega karikavõistlustelt välja

Robert Täht (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Poola kõrgliigas kuuendat positsiooni hoidev Eesti rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Cretu juhendatav Cuprum asus koduväljakul peetud Poola karikavõistluste avaringi mängu Szczecini Espadoni vastu kahe kindla geimivõiduga 2:0 juhtima, kuid kolmes järgnevas geimis ei suudetud vastast enam ületada. Lõpuvile ajal särasid tablool võõrustajate 2:3 (18, 17, -23, -21, -14) kaotusnumbrid. Lubini meeskonna kaotuse muudab veelgi valusamaks asjaolu, et koduliigas eelviimasel 15. kohal paiknevat Espadoni on Cuprum tänavu võitnud - oktoobri lõpus saavutas Lubini meeskond omavahelises kohtumises 3:0 (14, 23, 14) võidu, vahendab Volley.ee.

Tähe sõnul oli mäng Cuprumi enda kätes ka kolmandas ja viiendas geimis: "Alustasime mängu tavapäratu koosseisuga, sest vastane ei olnud eeldatavalt väga tugev. Saime ka kaks lihtsat geimivõitu, misjärel vahetas vastasmeeskond mängijaid ja said sellega initsiatiivi enda kätte. See mäng oli täielikult meie ära antud, sest ka kaotatud kolmandas ja viiendas geimis juhtisime otsustavatel hetkedel, aga vastaste väga hea kaitse ja kindlamad rünnakulahendused tõid neile võidu. Ise uskusin, et selle aasta karikasüsteem võib lasta meil üllatuse serveerida, aga paraku üllatati meid. Kuigi hetkel on veel negatiivne maitse suus, siis positiivsemalt asja vaadates saame nüüd ainult oma põhieesmärgile ehk liigas esimese nelja seas lõpetamisele keskenduda."

Rünnakul silmapaistvat 56-protsendilist efektiivsust näidanud Robert Täht realiseeris 32-st üritusest koguni 18 ja lisas koduklubile ka kaks blokipunkti. 20 punktiga üleplatsimängijaks tõusnud Täht esines pallingu vastuvõtul 57-protsendilist täpsusega, kui 86-st vastasmeeskonna pallingust 21 olid suunatud Eesti koondislasele. Sarnaselt mitmele teisele põhimehele (temporündaja Piotr Hain, sidemängija Grzegorz Lomacz, neljandas geimis mängu sekkunud diagonaal Lukasz Kaczmarek) jäi Cuprumi poolel kohtumisest sisuliselt kõrvale ka Keith Pupart, kes käis platsil episoodiliselt vaid neljandas geimis, kuid punktiarvet eestlane selle lühikese ajaga ei avanud.

Espadon läheb järgmises ringis vastamisi tiitlikaitsja Bełchatowi Skraga.