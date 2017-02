Kullerkann oli põhiturniiri viimases mängus naiskonna parim

Liis Kullerkann ja Anu Ennok (Foto: cev.lu)

Viimases voorus tuli paraku võõrsil tunnistada Flynthi Flamingo 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) paremust. Varem USA-s Houston Cougarsi üliõpilasnaiskonnas pallinud eestlannast diagonaalründaja oli taas koduklubi parim. Kullerkann lõi 26 tõstest punktiks 16 ehk 62 protsenti. Lisaks ka üks edukas sulustamine, vahendab volley.ee.

Põhiturniiri lõpetas Eurosped kümne võidu ja kaheksa kaotusega ning teenis 30 punkti. Esikoha pälvis 44 punktiga Sliedrechti klubi.

Saksamaa Bundesligas palliv Kadi õde Liis Kullerkann ja Erfurt Schwarz-Weiß pidasid enam kui kaks tundi väldanud lahingu Suhli klubiga. Erfurt võitis kaks esimest geimi 25:20, 25:22, ent siis suutsid külalised 25:23 ja 25:18 paremusega mängu viigistada. Väga tasavägine oli ka otsustav vaatus, ent paraku lõppes see meie koondislase võistkonna 13:15 kaotusega. Erfurt on kogunud 17 mänguga kümme punkti ja on liigas 11. positsioonil.

Rootsis mängiv Nette Peit sai Lindesbergi võistkonna väga väärtusliku 3:1 (25:23, 19:25, 26:24, 28:26) võidu tabelis teisel kohal oleva Halmstadi Hylte üle. Suurima panuse võitu andis Peit, kes kogus 17 punkti. Kohtumise vältel sai ta tervelt 40 tõstet, lisaks lõi liiga servikuninganna ka kaks ässpallingut. Hea esitus tõi Peidile koha ka vooru sümboolses koosseisus. Sarjas on Lindesberg 30 punktiga neljas. Nii eelmise kui järgneva võistkonnaga on neil vahe kaheksa punkti, küll on lähikonkurentidega võrreldes mäng varuks.