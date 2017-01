Venno: ambitsioonid on hooaja käigus kasvanud

Türgi võrkpalli kõrgliigas üheks edukaimaks mängijaks tõusnud Oliver Venno peab Türgi liigat üheks Euroopa paremikku kuuluvaks ja on eluga pealinnas Ankaras igati rahul.

Türgi liiga naaseb talvepausilt juba homme. See tähendab, et mänguplatsile astub taas ka Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Oliver Venno, kes igapäevaselt teenib leiba Ankaras mängivas Maliye Milli Piyango klubis, mis praegu hoiab liigas viiendat kohta. "Klubi juhatus on tulemustega rahul," ütles Venno ETV spordisaatele. "Esialgse plaani kohaselt pidime jõudma kaheksa hulka, kuid nüüd tahaks pääseda kuue sekka, et saaksime Euroopasse mängima."

Vennol on see teine hooaeg Türgi liigas mängida. Eelmisel hooajal pallis ta samuti Ankara klubis, Ziraat Bankasis, kelle kodusaalis nüüdki vahel harjutamas käiakse. Liiga tasemega on Venno igati rahul. "Liiga on hea ja mulle meeldib," ei varjanud Venno. "Tegemist on Prantsusmaa kõrval Euroopa neljanda-viienda liigaga. Tipud on siin tugevamad kui Prantsusmaal, kuid kahjuks ei käi publikut üldse saalis."

Kui klubil läheb tänavu päris hästi, siis Vennol endal lausa väga hästi. Diagonaalründajatest on just temal liiga kõrgeim efektiivsusnäitaja, ka geimide keskmiste punktisummade ja serviässade arvestuses on ta liider. Üldiselt resultatiivsuselt on ta kogu liigas kolmandal kohal. "Trenni on kõvasti tehtud ja tahtmine on suur," lausus Venno. "Võrreldes eelmise hooajaga on see vahe, et tänavu mängin koguaeg. Mullu istusin palju pingil ja see võttis motivatsiooni ära.""

Türgi elu paistab meedia vahendusel ehk pisut ohtlik - terrorirünnakud ja tulistamised. Venno sõnul on tegelikkus rahulikum. "Midagi hullu ei ole," sõnas Venno. "Võib-olla siis, kui liigud koos rahvamassiga, tekib kartus."

Hooajaga lõppeb leping, aga Venno on enda sõnul valmis hea meelega Türki edasi jääma ning on kõigile pakkumistele avatud. Enne seda loodab ta aga hooaja edukalt lõpetada. "Minu eesmärgiks oleks pääs esinelikusse või minimaalselt viie sisse, et jõuda Euroopasse," lisas Venno.