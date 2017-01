Pärnu ja Selver Tallinn said Baltikumi liigas võidulisa

Tallinna Selver - Pärnu VK (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Lühema tööpäeva sai ühisliiga tiitlikaitsja, kes sai suvepealinnas 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) võidu Poliurs/Ozolnieki üle. Pärnu kõmmutas vastastele üheksa serviässa, lätlased ei saanud pallingul ühtegi otsepunkti. Kolmel korral olid edukad nii Taavet Leppik kui Toms Švans. Rünnakul oli Pärnul 12-protsendiline ja vastuvõtul 16-protsendiline paremus, vahendab Volley.ee.

Kahekohalise punktisummani jõudsid võitjate poolel kolm pallurit, edukaim oli 16-ga Leppik. Rünnakul koguni 70,6 protsenti tõstetest punktiks löönud pallur lisas ka vastuvõtul suurepärase näitaja (76,2 protsenti). Hindrek Pulga arvele jäi 12 ja Švansile 11 punkti. Võiduga tõusis Pärnu punktiarvestuses ühtlasi Bigbank Tartu kõrvale sarja esikohta jagama, ent tartlastel on kaks mängu vähem peetud.

Teist päeva järjest Lincoln Williamsita mänginud Selver Tallinn oli Šiualiai Elgast üle 3:1 (25:14, 29:31, 25:17, 25:22). Eile 30 punkti kogunud Oliver Orav oli vägevas hoos tänagi, lisades 25. Karli Alliku saldoks kogunes 12 ja Siim Ennemuisti omaks kümme. Leedu klubi poolel hiilgas Edvinas Vaškelis 26 punktiga. Servivigu kogunes leedukatel 16, Selveril vaid kuus.

Ülimalt valusa kaotuse sai koduväljakul Järvamaa Võrkpalliklubi, kes jäi RTU/Robežsardzele alla 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 22:25, 11:15). Haiguse tõttu ei osalenud tänaseski matšis temporündaja Martin Ruul, mis tähendas, et tema kohta täitis diagonaalründaja Linas Petravicius. Enim punkte kogus vanameister Ilmar Mõttus, kelle arvele jäi 20 punkti. Virko Vantsi lisas 18, Helar Jalg 13 ja Martti Rosenblatt 12. Lätlaste poolel oli pidurdamatus hoos Aleksandrs Avdejevs, kelle lõppsummaks kujunes 29.

Niigi napi kaotuse tegi valusamaks, et RTU on Järvamaa otsene konkurent võitluses play-off´i pääsemise nimel. Lätlased hoiavad tabelis viimast edasiviivat ehk kaheksandat kohta, Kesk-Eesti klubi on üheksas. Kahe võistkonna vahe kärises aga juba viiepunktiliseks.

Neljanda Eesti klubina oli võistlustules TTÜ. Tehnikaülikooli võistkond pidas leedukate Vilniuse Flamingoga küll tasavägised geimid, ent kaotas paraku kõik kolm. Kalgid numbrid näitavad seisu 0:3 (22:25, 21:25, 23:25). Vilniuse klubi näitas suurepärast ründeedu, lüües punktiks 60 protsenti tõstetest. Veelgi võimsamad oldi blokis, kus TTÜ mängiti üle 12-1. Dmitri Korotkovilt Eesti klubile 13 punkti, Tamur Viidalepp lisas 12.

Lätlaste duellis sai alles hooaja teise võidu ASK/Kuldīga, kes mängis 3:2 (25:15, 19:25, 30:28, 20:25, 17:15) üle Ezerzeme/DU.