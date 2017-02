Liis Kullerkann ja Erfurdi naiskond teenisid Bundesligas võidulisa

Liis Kullerkann koos koondisekaaslastega rõõmustamas. (Foto: cev.lu)

Esmalt mängiti laupäeval SC Köpenickeriga. Kohtumine lõppes võõrustajate 3:0 (25:17, 28:26, 25:21) paremusega. Seejuures libises Erfurdil teises geimis käest 16:11 eduseis, vahendas Volley.ee.

Pühapäeval saadi aga hooaja kolmas võit, kui Berliini VCO alistati 3:0 (25:18, 25:16, 25:18). Liis Kullerkann panustas naiskonna edusse viis punkti ja sai efektiivsusnäitajaks +2. Rünnakul lõi ta kuraditosinast tõstest punktiks neli, lisaks üks edukas sulustamine. Laupäeval sekkus eestlanna avageimis vahetusest ja mängis kogu kolmanda, ent viiest tõstest realiseeris ta punktivääriliselt vaid ühe.

Liigatabelis on Erfurt endiselt 11., ent kümendal kohal oleva Suhli naiskonnaga vähendati vahe kahele punktile. Punkte on klubidel vastavalt 11 ja 9. Loomulikult kindlustati võiduga ka seljatagust: Berliini VCO jääb Erfurdist maha viie punktiga.

Bundesligat juhib Schwerin SSC Palmbergi naiskond, kes on kogunud 17 mänguga 44 punkti. Dresdenil on 39 punkti, ent nende kohta ründab tõsiselt Kohila VK/E-Service´i eurohooaja lõpetanud Stuttgardi MTV Allianz. Neil on punkte 37, ent konkurentidega võrreldes on neil kaks mängu varuks.

Hollandi kõrgliigas mängiva Liisi õde Kadi Kullerkann ja Almelo Eurosped alistasid nädalavahetusel 3:1 (25:14, 25:20, 23:25, 25:19) Tauruse naiskonna. Liigatabelis on Eurosped 17 mängust kogutud 30 punktiga kuues. Kadi Kullerkann tõi 18 punkti. Diagonaalründaja lõi punktiks 60 protsenti tõstetest (12/20), lisaks temalt neli serviässa ja kaks blokipunkti.