Balti ühisliigas tuleb pühapäeval Eesti võrkpalligigantide vastasseis

Tallinna Selver - Pärnu VK (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Suured konkurendid pidasid kevadel ajaloo pikima Eesti meistrivõistluste finaalseeria, kus Selver Tallinn kaotas kaks esimest mängu, ent võitis tiitli lõpuks 4:3 eduga. Credit24 Meistriliiga põhiturniiri avaringi kohtumises oli Selver geimidega taga 0:2, ent võitis 3:2 (23:25, 23:25, 25:12, 25:21, 15:13). Viiegeimiliseks läks ka aastavahetuse eel toimunud karikafinaal, kus jäi omakorda 3:2 (20:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:12) peale Pärnu.



On selge, et midagi ei anta lihtsalt ka eesootavas vastaseisus. „Siiamaani oleme Selveriga läinud väga tasavägiselt nii punktitabeli kui ka mängude poolest. Kui mõlemad meeskonnad mängivad hästi, on oodata sama tasavägist lahingut, kui sel hooajal kahel korral varem läinud on. Kui üks meeskond suudab teise sooritusi natukenegi rohkem kärpida, võib mäng tulla ka lühem,ˮ sõnas Pärnu meeskonna juhendaja Avo Keel.



Enne nädalavahetuse maiuspala peavad aga mõlemad klubid veel ühe Eesti-sisese duelli, kui Selver sõidab laupäeval küll Järvamaa Võrkpalliklubile ja Pärnu võõrustab TTÜ-d. „Sellest mängust tahame kolme punkti, kõik muu oleks pettumus,ˮ vaatas Keel laupäevase matši suunas.



Selver Tallinn ja Pärnu Võrkpalliklubi võitlevad praeguse seisuga tabelis teisele-kolmandale kohale (Pärnul 15 mänguga 38 punkti, Selveril 36), liidripositsiooni hoiab 14 mänguga 41 punkti kogunud Bigbank Tartu.



Ühisliigas tänavu veel kaotusekibedust pole tuntud. Vähe sellest: vastastele on loovutatud vaid üks punkt. Selle suutis Tartult avaringis näpsata Jēkabpils Luši, kellega nüüd pühapäeval kell 17.00 kodusaalis uuesti vastamisi minnakse. Päev varem rändab Credit24 Meistriliiga aga Võrru, kus Tartu võõrustab Ezerzeme/DU-d. „Teises ringis peame suurema osa mängudest võõrsil ja seetõttu tahame nendes vähestes kodumängudes kindlasti kohalikule võrkpallisõbrale ilusat mängu pakkuda. Liiga tase on küllaltki ühtlane ja ühtemoodi valvsad peame oleme nii tabeli viienda Jēkabpilsi kui ka kaheteistkümnenda meeskonna Daugavpilsi vastu. Hetkel segavad meeskonda mõningad pisivigastused, kuid vajadusel on kõik mehed mängukõlblikud. Õnneks on meil igale positsioonile valik olemas, mis annab võimaluse mängijaid vigastuse süvenemisest säästa,ˮ lausus Bigbank Tartu juhendaja Oliver Lüütsepp.



Samasid kaht Läti võistkond võõrustab sel nädalavahetusel ka Rakvere Võrkpalliklubi. Ülimalt põhimõtteline on laupäevane matš Jēkabpilsiga. Kui Lääne-Virumaa meeskond võidaks kohtumise 3:0 või 3:1, tõuseksid nad Läti klubiga jagama neljandat-viiendat kohta. „Esimeses ringis kaotasime neile mõlemale punkte, nüüd sellist „luksustˮ endale lubada ei saa. Kindlasti peame näitama ka stabiilsemat mängu, kui seda viimases liigamängus Tartu vastu,ˮ ütles Rakvere juhendaja Urmas Tali.



Laupäeval Selveri ja Pärnuga mängivad TTÜ ja Järvamaa Võrkpalliklubi kohtuvad pühapäeval kell 18.30 Tehnikaülikooli spordihoones startivas matšis omavahel. Kui Järvamaa tahab elus hoida unistust jõuda sarjas play-offi, on neil hädasti punktilisa vaja. TTÜ jällegi soovib punkti panna kuue mängu pikkuseks veninud kaotusteseeriale, mis on hetkel ka liigas pikim. Kaua aega hoidis seda „tiitlitˮ enda käes ASK/Kuldīga, ent nemad alistasid möödunud nädalavahetusel Ezerzeme klubi.