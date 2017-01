Noormeeste võrkpallikoondis lõpetas EM-valikturniiri võiduga Šveitsi üle

Eesti U-19 noormeeste võrkpallikoondis (Foto: Volley.ee)

EM-valiksarja süsteem on selline, et Ungaris ja Slovakkias 22.-30. aprillini toimuvale finaalturniirile pääsesid võõrustajate kõrval kaheksa alagrupi võitjad ja kaks paremat teise koha omanikku, kirjutab volley.ee. Kuna H-alagrupp on kolmeliikmeline, läksid teise koha meeskondade võrdlemisel igas grupis arvesse mängud esimese ja kolmanda koha saanud võistkondadega. Eesti saldoks kujunes seega 3:1 võit Šveitsi üle ja 1:3 kaotus Prantsusmaale ning kolm punkti geimide suhtega 4:4. Edasipääsuks oleks olnud vaja aga vähemalt nelja punkti ja geimide suhet 5:3.

Pühapäevases mängus jäid Urmas Tali juhendatavad noormehed avageimis raskesse seisu, olles taga 18:21 ja 22:24. Ometigi ei libisenud geim käest ja visa võitlus aitas Eesti koondise esmalt vastasele kannule ja seejärel ka 27:25 võidule. Teises geimis oli seis lõpusirgele suundudes sama (18:21), ent siin Šveitsi enam kinni püüda ei õnnestunud. Pärast seda olid kohtumise ohjad kindlalt meie käes.

Noormehed jäid hätta vastuvõtul, kaotades sealse duelli 40:58. Edu ei õnnestunud Šveitsil aga rünnakule edasi kanda ja siin oli meie näitaja 46 protsenti ja vastastel 36. Meie koondist kandsid enim Tallinna Selveris mängivad Albert Hurt ja Siim Melles, kes tõid vastavalt 24 ja 17 punkti. Hurt lõi 39 tõstest punktiks 21 (54 protsenti) ja jäi 16-ga plussi. "Mõlemad võistkonnad mängisid kõrgel tasemel, kuigi tehti liiga palju eksimusi. Tehniliselt oli matš mõlema jaoks raske, ent arvan, et võitsime kohtumise kaine mõistusega. Olen tõsiselt pettunud, et me ei pääsenud EM-finaalturniirile, ent on tähtis sellisel kõrgel tasemel mänge saada, et aina enam õppida," sõnas noormeeste juhendaja Urmas Tali.

Meie U-18 (sündinud 1. jaanuar 2000 ja hiljem) vanuseklassi neidude koondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste valiksarja 0:3 (14:25, 15:25, 16:25) kaotusega Tšehhi eakaaslastele. Eestlannad langesid kohe mängu alguses vastaste surve alla, jäädes taha 1:8. Palju parem polnud ka teise geimi algus, kus mindi esimesele tehnilisele mõttepausile seisult 4:8. Korralik start saadi kolmandas, kus oldi ees 8:5, ent teiseks tehniliseks ajaks oli Tšehhi juba seisuga 16:11 liidritoolis.

Kirstunaelaks oli rünnak, kus lõime punktiks vaid 12 tõstet 68-st. Protsendiks kujunes seega vaid 18. Triin Liivaru realiseeris kahest tõstest ühe, ülejäänutel ei küündinud kellelgi näitaja üle 28 protsendi. Samuti võimutsesid tšehhitarid blokis, millega koguti 14 punkti. Meie ainuke edukas sulustamine läks Katariina Vengerfeldti arvele. Koondise punktiliider oli seitsmega Jade Šadeiko.

Turniiri kokkuvõttes jäi meie neidude turniiri kaunistama Leedu üle teenitud geimivõit. "Teame, et suudame paremini mängida, ent kokkuvõttes on meie tase vastaste omast nõrgem. Olen õnnelik, et osa mängijaid astusid turniiriga arengus sammu edasi," rääkis koondise juhendaja Riina Ernits.

U-19 noormeeste koondis: Albert Hurt, Mart Toom, Devin Põlluste, Karl-Joosep Kesküla, Silver Maar, Madis Parrol, Karl Ajamaa, Mihkel Varblane, Siim Melles, Stefan Leon Kaljuvee, Tarvo Täht, Sten Vahtras. Peatreener Urmas Tali, treener Toomas Jasmin. Füsioterapeut Hardi Paas, mänedžer Mihkel Sagar.

U-18 neidude koondis: Siiri Mari Sikk, Katariina Vengerfeldt, Nathalie Anett Haidla, Triin Liivaru, Marcella Raud, Kädi Peterson, Jade Šadeiko, Maria Säästla, Johanna Maar, Emma-Marie Nõmm, Marlene Vompa, Annika Holland. Peatreener Riina Ernits, treener Marit Laidroo. Füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Raimond Nau.