Kert Toobal meenutas oodatud kevadisi hetki Lembitu Kuusega

Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobal sõnul oli laupäeval meie seast lahkunud ERR-i spordireporter Lembitu Kuuse eriti just kevadeti nende hulgas oodatud külaline.

"Minu jaoks oli klassikaline hetk see, kui pärast pikka klubihooaega, kus oled ära olnud mitu kuud, saad koondises mängijatega kokku ja õige varsti on Lembitu ERR-ist see, kes saali tuleb ja selle saali oma positiivse aura ja rõõmsa meelega täidab," meenutas Toobal Vikerraadio saates "Spordipühapäev".

"Tihtipeale ei pea nägemagi seda, kui ta tuleb. Kuidagi alati tundsid. Eks ta kindlasti saab see aasta samamoodi olema - tuled kevadel tagasi ja ootad seda, et ta sealt sisse astub. "

Toobali hinnangul jättis Lembitu Kuuse väga suure jälje kogu Eesti sporti. "Tema vahetu kontakt sportlastega tuli lihtsalt tänu sellele, et ta oli inimesena selline nagu oli. Sellepärast ta kindlasti sai paremaid intervjuusid, kuna tal oligi hea tunnetus, kuidas sportlastesse suhtuda."

"Mina käisin tal oktoobri alguses kodus külas ja siis oli ta ka täpselt samasugune - positiivne ja läbi-lõhki nagu ta oli. Eks see optimism püsis temas lõpuni. Kindlasti jäävad kõik võrkpallurid teda igatsema. Selles suhtes suur kaotus."