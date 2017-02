Sammelvuo meeskond ehmatas Vene liiga absoluutset liidrit

Tuomas Sammelvuo (Foto: RIA Novosti/Scanpix)

Sensatsioonijanus Siberi publik elas heitlusele tormiliselt kaasa, kinnitades veelkord, et võrkpall on linna edukaim pallimänguala, vahendas Volley.ee.

Superliigas on Kuzbassist eespool vaid kõige tituleeritumad – peale Zeniidi Moskva Dinamo, Belgorodi Belogorje, Novosibirski Lokomotiiv. Medalit tahab nüüd ka Kuzbass, ajendatuna soovist jõuda mõnesse Euroopa klubide karikasarja.

Meeskonna peatreeneri Tuomas Sammelvuo perekonnanime õpivad õigesti hääldama nüüd ka koolipoisid, just teda ja Kaasanist üle tulnud noort diagonaali Viktor Poletajevit peetakse edu arhitektideks. Mõistagi ka Lauri Kermineni, sest tema oskusi kiitis pärast mängu ka Zeniidi ja Venemaa koondise tagaaliinitäht Aleksei Verbov. Igaks juhuks, et Soome treener hooajavahetusel kaduma ei läheks, pikendas klubi Sammelvuo töölepingut veel vähemalt ülejärgmiseks hooajaks.

Sammelvuod jälgivad ilmselt kasvava huviga ka Vene võrkpallijuhid, nõuandmiseks lõid nad mõni aasta tagasi isegi vastava komitee (nabljudatelnõi komitet), millesse kuulujad annavad nõu, kui midagi pakilist päevakorda on kerkinud. Näiteks koondistele peatreeneri soovitamine. Kui veebruari alguses esindusmeeskonna peatreeneriks kinnitatud Sergei Šljapnikov ükskord kõrbeb (ja ükskord kõrbeb iga peatreener, olenemata juhtimisoskusest), on soomlane eeldatavasti nende hulgast, kelle nimi tahvli peale kirjutatakse.