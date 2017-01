Rakvere alistas Balti ühisliigas lähikonkurendi

Rakvere Võrkpalliklubi (Foto: Rene Suurkaev/ERR)

Ülimalt põhimõttelise heitluse pidaski Lääne-Virumaa võistkond, kes kohtus tabelis vahetult enda ees olnud Jēkabpils Lušiga, kirjutab volley.ee. Kaks esimest geimi möödusid väga tasavägiselt, eriti pingeliseks kujunes teine, kus Rakvere tuli välja 20:22 ja 22:24 kaotusseisust ning võitis lõpuks pärast Siim Põlluääre blokist auti lennanud rünnakut 33:31. Kolmas geim tuli Eesti võistkonnale veidi kindlamalt ja kohtumise lõppedes särasid tablool numbrid 26:24, 33:31, 25:17.

Tabeliseisu mõttes tähendab edu seda, et mõlemal klubil on 26 punkti, ent Rakverel on üks matš varuks. Paremusjärjestuses jagatakse viiendat-kuuendat positsiooni. Tänases mängus oli Rakvere edu üheks pandiks hea palling, millega nopiti 11 otsepunkti ja suruti lätlaste vastuvõtt 50,7 protsendi peale. Võitjate näitaja oli 68,3. Veerandsaja punktiga oli kohtumise edukaim Siim Põlluäär, kes jäi 16-ga plussi.

Liiga liider Bigbank Tartu pidas tänase kodumängu Võru spordikeskuses, ent see ei takistanud neil võiduseeria pikendamist. Ezerzeme/DU võistkond mängiti üle 3:0 (25:15, 25:23, 25:15) ja sellega saadi tabelisse viieteistkümnes järjestikune võit.

Tabelis ülejäänud poodiumikohtadel olevad Eesti klubid said täna riigisisestes duellides kaks kindlat 3:0 võitu. Pärnu Võrkpalliklubi alistas koduväljakul (25:18, 25:12, 25:18) TTÜ. Selgelt olid võitjad paremad nii vastuvõtul kui rünnakul. Esimesel olid edunumbrid 87,5 vs. 71,9 ja teisel 47,3 vs. 30. Kahe meeskonna peale kogus ainsana kahekohalise punktisumma Pärnu nurgaründaja Aleksandrs Kudrjašovs, kes kogus 10 punkti.

Selver Tallinn võttis ette reisi Eestimaa südamesse ja naaseb sealt (25:17, 25:17, 25:17) võiduga Järvamaa Võrkpalliklubi üle. „Meie poolt lahtimängimise mäng, kui mõelda homsele vastasseisule Pärnuga. Eesmärk oli, et kõik mehed käiksid väljakult läbi ja nii ka läks,ˮ sõnas Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev. „Täna suutsime serviga päris palju pahandust teha. Meil oli hea ja mitmekesine palling,ˮ lisas ta.

Järvamaa olukorda ei teinud lihtsamaks olukord, et nad pidid mängima kahe põhilise rünnakukahuri ehk Virko Vantsi (seljavigastus) ja Linas Petraviciuseta (isiklikud põhjused). „Selver mängis ilusat ja võimast võrkpalli. Meie olime olukorras, kus pidime enne mängu malenuppe ühest kohast teise tõstma. Küll on mul hea meel, et sidemängija on hakanud leidma ühist keelt temporündaja Martin Ruuliga,ˮ rääkis Järvamaa Võrkpalliklubi peatreener Laimons Raudsepp.