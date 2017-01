Avo Keel: vastuvõtul jäi agressiivsusest puudu

„Minule mitte omaselt oli selline tunne, et kui me võidame, on väga hästi ja kui me kaotame, ei ole ka mitte midagi juhtunud,“ sõnas Pärnu juhendaja Avo Keel Vikerraadiole. „Ei olnud sellist nui neljaks minemist, läksime rahulikult mängima, võib-olla vastuvõtuagressiivsusest jäi puudu, neljal-viiel autpallil oleks võinud eest ära saada ja punkt oleks kindlasti käes olnud.“

„Tegelikult kahju, oli võimalus ise võtta, mõnda olulist punkti saime kolm-neli korda lüüa, ikka ei saanud endale. Sellistest punktidest jäi natuke vajaka.“

„Ma arvan, et eks me Selveriga teadvustame, et Tartut on väga raske püüda,“ tõdes Keel. „Fantaseerime, et kui meie ja Selver Tartut puhtalt võidaksime, oleksime siis võrdses seisus ja keegi peaks veel appi tulema. See on väga raske, Tartu näitab sellel hooajal väga head mängu. Oleme Selveriga selles mõttes leppinud, et püüame teised-kolmandad olla.“

„Nemad on meil mänginud, me oleme siin mänginud, oma publikut on kodus rohkem, aga selle hooaja mängud on näidanud, et väga selget koduedu pole kellelgi,“ lõpetas Pärnu peatreener.