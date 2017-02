Kajalina kodunaiskond teenis Prantsusmaal ülimalt tähtsa võidu

Anna Kajalina (Foto: volley.ee)

Tabeliseisu see eriti ei muutnud – kõik püsivad play-off kursil. Parimana on Ardo Kreegi meeskond neljas, Kreek ise temporündajate arvestuses kogu liigas esimene Naiste seas sai ülimalt tähtsa võidu Anna Kajalina kodunaiskond, vahendas Volley.ee.

Sel nädalavahetusel ei aidanud Kreegi 11 punkti aga Pariisi klubil koduplatsil jagu saada teisel kohal olevast Montpellier´st. Kaotusnumbriteks kirjutati 1:3 (22:25, 31:29, 26:28, 18:25). Kreek tõi kolm punkti otse servist, neli rünnakul ja blokis.

Toulouse´i meeskond võitis võõrsil Cannes´i 3:2 (28:26, 20:25, 26:24, 26:28, 22:20). Timo Tammemaale pandi kirja kolm punkti. Eesti koondise temporündaja alustas kaht esimest geimi ja sekkus neljandas vahetusest.

Andri Aganits kogus neli punkti rünnakul ja kolm blokis ning ei eksinud kümnest pallingust ühelgi. Siiski jäi Poitiers kodus alla sarja liider Chaumont´ile 1:3 (19:25, 25:22, 14:25, 20:25).

Neil on 38 punkti, Pariis on neljas (30), Toulouse viies-kuues (24) ja Poitiers seitsmes-kaheksas (22). Esiliigas mängiv Kert Toobali meeskond Rennes Volley sel nädalavahetusel ei võistelnud. Juhib Tourcoing 35 punktiga 15-st mängust, Rennes on ühe vähem peetud mängu juures 34 punktiga teine.

Naiste meistriliigas sai ülimalt tähtsa võidu Saint-Raphaël Var Volley-Ball (Anna Kajalina). Kaheksandat ehk viimast play-off kohta hoidev naiskond alistas neile järgneva Évreux ja suurendas vahe jälitajaga viiele punktile. Anna Kajalina panustas 3:0 (25:16, 25:14, 30:28) võitu 11 punkti, realiseerides pooled kahekümnest tõstest.

Terville Florange jäi 2:3 (15:25, 25:19, 20:25, 25:18, 13:15) alla Quimperi naiskonnale. Ei Eliise Hollas ega Polina Bratuhhina-Pitou mänginud.