Robert Täht: olen suutnud saavutada stabiilsuse

Juba esimesel välishooajal end tõestanud 23-aastane Täht täidab koduklubis koos diagonaalründaja Łukasz Kaczmarekiga rünnakuliidri kohuseid. Pühapäevases 3:0 võidumängus Szczecini Espadoni üle tõi Täht üleplatsimängijana 18 punkti. Keskmiselt on Täht sel hooajal toonud mängus 14,4 punkti, tema rünnakuefektiivsus on üle 50 protsendi.

"Olen väga rahul selle senise hooajaga. Mängud on näidanud, et mingi stabiilsuse olen senini suutnud saavutada ja see oli mul ka üks eesmärkidest – hoida mingit teatud joont, muidugi ka edasi areneda. Ja ma tunnen, et olen seda teinud," rääkis Täht Vikerraadiole. "Pigem see stabiilsus tekib minu arust rohkem vaimse poole pealt ka. Kui tulevad ebaõnnestumised sisse, kuidas siis ennast kiiresti rea peale saada. Vaimne pool tuleb läbi kogemuse ja ma olen siin viimasel ajal väga palju häid mänge saanud, tunnen, et see on mind edasi aidanud. Muidugi, ka tehnilise poole pealt edasi arenenud, aga pikk maa on veel igas elemendis minna, sellepärast ma muretsema ei pea."

"Eelmine hooaeg oli selline sisseelamise hooaeg, nüüd olen sisse elanud ja tean, mida minult oodatakse, tean vastaseid, tean taset," jätkas Täht. "Arvan, et see on hetkel minu jaoks õige koht, kus olla, sest saan stabiilselt mängida. Mul on järgmiseks hooajaks leping olemas, aga siis tahaks juba edasi liikuda."

22 mängust 14 võitnud Lubin hoiab 42 punktiga Poola kõrgliigas kuuendat kohta. Kolmandal kohal olevast Olsztynist lahutab ühe enampeetud mängu juures 5 punkti. Põhihooaja lõpuni jääb kaheksa vooru. "Aus kuues koht on meil praegu, kahjuks. Suur eesmärk on nelja sisse saada, aga oleme paar korda ise soperdanud paari nõrgema vastase vastu, aga üldiselt oleme sel hooajal endast taga olevad võistkondi ikkagi päris kindlalt võitnud," sõnas Täht. "Nüüd ootavadki ees mängud, mis panevad lõppjärjestuse paika. Kõige olulisemad omavahelised mängud eespool olevate võistkondadega. Mulle endale tundub, et sel aastal on konkurents nelja hulka natuke tummisem kui eelmisel aastal, tahtjaid on rohkem."