Kristo Kollo koduklubi hoiab Šveitsi kõrgliigas teist kohta

Kristo Kollo (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eestlase sõnul mängupilt viimastes vastasseisudes suurepärane ei olnud, kuid muretsemiseks põhjust ei ole. "Oleme suutnud teist kohta hoida, kuigi viimases kahes mängus oleme rumalalt 3:2 võitudega punkte ära andnud. Meie eesmärke see ei muuda ja peame/tahame hoida teist kohta põhiturniiri lõpuni," sõnas Kollo volley.ee-le. "Selleks tuleks aga parandada mängupilti, mis hetkel tundub olevat kukkunud. Põhjuseks on ilmselt suurem treeningkoormus, kuna viimased mängud olid "lihtsamad" ja seega panime rõhku füüsisele, et valmis olla eelseisvaks raskemaks perioodiks."

Erinevalt kodustest meistrivõistlustest karikavõistlustel eestlase koduklubil hästi ei läinud. Kollo rõhutas karikavõistlustest rääkides, et süsteem on võrreldes Eesti ja paljude teiste riikidega eriline: "Karikasüsteem on minu jaoks naljakas – pärast igat ringi loositakse vastased. Nii oligi meie esimeseks karikamänguks (1/8-finaalis ehk koha eest veerandfinaalis) kohtumine Näfels Volleyga, kes tabelis on hetkel kolmandal ja meie teisel kohal. Mäng ise oli võrdsete heitlus lõpuni ja pigem jätsime meie omad võimalused kasutamata, kui nemad meid millegagi üllatasid. Selles karikamängus sain taaskord MVP auhinna, mis aga minu jaoks ei oma tähtsust, sest mängu kaotasime. Karikasarja süsteem soosib esiliiga võistkondi ja nii ongi üks poolfinalist nõrgemast liigast. Selle taha pugeda aga ei saa, sest suure tõenäosusega tuleb meil mängida play-off’is poolfinaalis taaskord Näfelsiga. Usun siiski meie võimalustesse ja arvan, et meil on veel palju pakkuda."

Kogu hooaja vältel koduklubi põhitegijaks olnud Kollo realiseeris viimases meistrivõistluste 3:2 võidumängus Einsiedelniga 40 tõstest 20 ja lisas kaks blokipunkti. Viieteistkümnest mängust üksteist võitnud ja 32 punkti kogunud Schönenwerd hoiab tabelis teist kohta, jäädes esikohal paiknevast Amriswili Volleyst maha kuue silmaga. Näfels Volley on kolmandana kogunud 31 punkti.