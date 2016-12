Selgusid võrkpallikoondise EM-i alagrupimängude kuupäevad

Eesti võrkpallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Meie esimeseks vastaseks on Soome ja ühtlasi on kell 18.30 (siin ja edasipidi on matši algusajad märgitud Eesti aja järgi) algav kohtumine ka turniiri üheks avamatšiks, kirjutab volley.ee. C-alagrupis stardib samal ajal Bulgaaria ja Venemaa mäng. Võimsa avaakordi saab turniir samal õhtul Varssavis asuval rahvusstaadionil (PGE Narodowy), kus kell 21.30 kohtuvad Poola ja Serbia.

Teises voorus läheb Eesti 26. augustil kell 18.30 vastamisi valitsevate Maailmaliiga tšempionite ehk serblastega. Alagrupifaas lõppeb 28. augustil kell 21.30 algava mänguga, kus kohtume valitseva maailmameistri ja turniiri võõrustava Poolaga.

Alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka. Meie alagrupi võistkondi ootab ees vastasseis C-alagrupi omadega. Selle neliku moodustavad Bulgaaria, Hispaania, Sloveenia ja Venemaa. B-alagrupis mängivad Itaalia, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi ja D-grupi kvarteti moodustavad Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Türgi.

Nii play-off ringi kohtumine kui hilisemad mängud toimuvad Eesti alagrupi meeskondade jaoks Krakówis. Play-off'i matš toimub 30. augustil, veerandfinaal 31. augustil. Turniiri poolfinaalid peetakse 2. septembril ja medalimängud 3. septembril. Neile on võimalik juba ka pileteid soetada, mida saab teha SIIN.

Alagrupimängude pääsmete müük peaks algama lähinädalatel ja sellest annab Eesti Võrkpalli Liit huvilistele ka koheselt teada. Lisaks koostab alaliit toetajatele ka spetsiaalse fännireisi paketi, mis võimaldab võrkpallisõpradel mugavalt rahvusmeeskonnale kaasa elama minna.