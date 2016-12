Treial: võõra võistkonnaga oli Eestis mõnus mängida

Võrkpalli eurosarjas Tallinna Selverit võitnud Karlovarsko meeskonnas mängib esimest hooaega Henri Treial. Eesti koondise temporündaja on uues klubis hästi kohanenud. Ka eilses euromängus oli ta meeskonna üks põhitegijaid.

24-aastase Henri Treiali eismesed kuud Tšehhis Karlovarsko kubis on olnud igati positiivsed, samas oli eile Eesti pinnal Selveri vastu mängimine omaette positiivne elamus. "Päris mõnus tunne oli võõra võistkonnaga tulla Eesti publiku ette mängima," ütles Treial ETV spordisaatele. "Väga hea oli siin mängida."

Viimased Eesti aastad mängis Treial Bigbank Tartu ridades, uus klubi on uute tavade ja mängijatega, vastuvõtt klubikaaslaste poolt oli Treiali sõnul igati positiivne. "Võistkond võttis mind kohe väga hästi vastu," sõnas Treial. "Sellist tunnet küll ei olnud, et oleksin kuskil võõras kohas."

Uus keskkond tõi kaasa uue klubikultuuri. Kogemused, mis paari kuu jooksul saadud, on Treiali jaoks olnud edasiviivad. seda nii abipersonali osas, kui ka treeningutel. Üldine tase on Tšehhi liigas Eesti omast kõrgem, seega on uus kogemus igati väärt. Esialgu mõtleb Treial hooaeg korraga, kaugemaid sihte veel ei tee. "Tšehhi liiga tase on võrreldes Eesti omaga palju parem," tunnistas Treial. "Tšehhis on võistkonnas iga asja jaoks oma inimene. Meil on olemas arst, massöör, füsioterapeut. Samuti tegeleb treener minuga eraldi ning servi poole pealt olen mõned õpetussõnad juurde saanud."