Balti võrkpalliliiga liider Tartu sõidab Leetu pikka võiduseeriat pikendama

Bigbank Tartu (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Põhiturniiri avaringi mängudes vajas Tartu kahe Leedu klubi alistamiseks vaid kuut geimi. Kuidas läheb nüüd, selgub laupäeval kell 18.00 Vilniuses ja pühapäeval kell 17.00 Šiauliais startivas matšis, teatas Volley.ee.

„Mõlemal Leedu võistkonnal on oma kindlad liidrid, kelle peale mäng toetub. Meie eesmärgiks on nende liidrite pidurdamine ja teisalt tahame keskenduda oma mängu korrektsele ülesehitamisele,” rääkis Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp. „Üldises plaanis võtame aga mäng korraga ja proovime igas kohtumises anda endast parima, et oma mängu täiustada ja üha kõrgemale tasemele viia.”

Avaringis võeti leedukate vedurid igatahes suurepäraselt pihtide vahele. Šiauliai Elga pallur Edvinas Vaškelis on sarjas toonud 279 punkti, millega ta on liigas kolmandal positsioonil. Tartus peetud kohtumises oli ta küll võistkonna resultatiivseim, ent seda vaid seitsme punktiga ja efektiivsusnäitaja oli Vaškelisel -1. Tema rünnakuprotsent oli 26,9, neljal juhul peatas leeduka Tartu meeskonna blokk ja neljal juhul eksis ta ise.

Nurgaründaja Arnas Rumševičiuse saldoks on 257 punkti, mis annab üldpingereas kaheksanda positsiooni. Tema mäng oli Tartus veelgi kohutavam. Rünnakul lõi ta 24 tõstest punktiks viis ja efektiivsusnäitajaks kujunes -10.

Vilniuse Flamingo liidrid on järgmised: punktikahuriks Robert Juhnevic, kes on liigas 269 punktiga viies ja 33 ässpallinguga kolmas; sidemängija Dmitro Šlomin on pallingujoone tagant toonud 38 otsepunkti; temporündaja Jonas Rakickase arvel on 71 edukat sulustamist. Kaks viimast näitajat on ühtlasi sarja parimad.

Tartu kõrval seisab Leedu reis ees ka Rakvere Võrkpalliklubil. Kui Lääne-Virumaa meeskond tahab põhiturniiril esinelikusse kerkida ehk teenida veerandfinaalideks koduväljakueelist, peavad nad kindlasti Vilniuse alistama. Praegu on Rakverel 17 mänguga 32 punkti, Vilniusel 18 kohtumisest 40 punkti. Avaringi matš lõppes Eesti klubi 3:1 eduga. Ülimalt põhimõtteline matš algab pühapäeval kell 18.00.

Järvamaa vajab punktilisa

Enne nädalavahetust sarjas kümnendat kohta hoidev Järvamaa Võrkpalliklubi vajab esikaheksasse kerkmiseks kindlasti punktilisa ja igati soodsad tingimused selleks on loodud. Laupäeval kell 17.00 mängitakse võõrsil tabeli punase laterna ASK/Kuldīgaga ja pühapäeval kell 16.00 Jelgavas sealse võistkonnaga. Neil on sarnaselt Järvamaaga 19 punkti. „Tabeliseis on intrigeeriv ja meil seisab igal juhul ees huvitav nädalavahetus,” sõnas Järvamaa peatreener Laimons Raudsepp.

Pööratud järjestuses mängib samade vastastega Pärnu Võrkpalliklubi. „Ühe silmaga jälgime kindlasti Flamingot, et mitte kukkuda põhiturniiril neljandaks, Rakverega on õnneks vahe suurem. Enda meeskonda silmas pidades on aga miinimumeesmärk nädalalõpuga viis punkti juurde saada,” ütles Pärnu võistkonna loots Avo Keel. Pärnul on 18 mänguga koos 43 punkti. Ühisliiga mulluste finalistide matš algab laupäeval kell 16.00.

TTÜ ja Selver peavad oma selle nädalavahetuse kohtumised kodupubliku ees. Pühapäeval kell 17.00 startib mäng TTÜ ja RTU/Robežsardze vahel. Kuigi play-off kohale Tehnikaülikooli võistkond enam ei kandideeri, sooviks nad kindlasti punkti panna juba kahekohaliseks veninud kaotusteseeriale.

Selver Tallinnal on kõvasti tõestamist pühapäeval kell 18.00 toimuvas mängus Poliurs/Ozolniekiga. Oli ju Läti klubi see, kes neile sel hooajal turniiritabelisse esimese kaotuse kirjutas ja toona kaheksamängulisele võiduseeriale kriipsu peale tõmbas. Nüüd on Selveril all kuuematšiline võiduseeria. Lisaks tuleb arvestada, et põhiturniiri avaringi mängus ei teinud kaasa Eesti klubi põhilibero Denis Losnikov ja nurgaründaja Rauno Tamme.