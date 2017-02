Eesti sai juurde kaks rahvusvahelise kategooria võrkpallikohtunikku

Võrkpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

See tähendab, et Eestil on nüüd saalivõrkpallis viis rahvusvahelise kategooria kohtunikku ja rannavõrkpallis üks, kirjutab volley.ee. Strandsoni ja Suhhova kõrval on nendeks Kristjan Vanaveski, Toomas Murulo ja Tiit Kõiv. Neist kaks viimast võivad vilistada ka võrkpalli kõige kõrgema klubisarja ehk Meistrite liiga mänge ja on seda korduvalt käesoleval hooajal ka teinud. Rannavõrkpallis on rahvusvahelise kategooria kohtuniku staatus Uku Rummil.

Lisaks on Eestil ka kaks rahvusvahelise kategooria kandidaati, kelleks on Irina Saks ja Erko Varblane.

Kui jätame kõrvale võrkpalli suurriigi Venemaa, oleme me peaaegu kõigist teistest lähinaabritest paremas seisus. Leedul ja Lätil on vaid ühel saalivõrkpalli kohtunikul rahvusvahelise kategooria tunnistus, Soomes on selliseid vilemehi viis ja Rootsis kuus. Mainitud neljast on Lätil ainsana ka üks rannavõrkpalli rahvusvahelise kategooria õigusemõistja.

Eesti kohtunike kõrget taset näitab seegi, et sel hooajal on neil kõvasti tööd olnud nii noorte EM-valikmängudel kui ka kõigis kolmes eurosarjas. „Novembrist praeguseni on meie kohtunikel olnud mängudele 20 määramist, mis on väga võimas näitaja,” kommenteeris Eesti Võrkpalli Liidu kohtunike toimkonna esimees Mati Koorep.

Käesoleval nädalal käisid tugevuselt teise eurosarja (CEV Cup) kaheksandikfinaale vilistamas nii Strandson kui Suhhova. Strandson määras õigust Korsikal, kus kohalik GFC Ajaccio alistas 3:1 Amriswil Volley ja Suhhova Itaalias, kus Busto Arsizio Unet Yamamay oli 3:0 üle Minski naiskonnast.