Miilenilt koduklubi parim punktisumma, naiskond tõusis koha võrra

Kristiine Miilen (Foto: volley.ee)

Rovaniemi WoVo naiskond võitleb Soome meistrivõistlustel koha eest esikuuikus, paraku laekub punkte visalt. Kümnest viimasest mängust on kaheksa kaotatud. Kolmapäeval õnnestus koduväljakul ligi viiesajale pealtvaatajale rõõmu valmistada ja tabelis kohta parandada.

WoVo alistas Pieksamäki Volley 3:1 (-24, 17, 21, 23), vahendab volley.ee. Mõlema naiskonna treenerid kiitsid kohtumise heaklassiliseks. WoVo peatreener Teemu Mäkikyrö leidis, et tema naiskonnalt oli see koguni hooaja parim. Edu aluseks luges ta 14 serviässa. Võiduka naiskonna parimaks hinnati taas Kristiine Miilen. Viljandi spordikooli kasvandik tõi 19 (+9) punkti. 36-st tõstest lõi ta punktiks 16 (44%).

Tabelijuht on ülekaalukalt 54 punkti kogunud Hämeenlinna PK, Rovaniemi naiskond tõusis koha võrra ja on seitsmes.