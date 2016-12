Möödunud hooajal Šveitsi kõrgliigas finaali jõudnud ja lõpuks koduliiga valitseja Zürichi Volero järel hõbemedali võitnud Eesti koondislase Anu Ennoki koduklubi Pfeffingeni Sm'Aesch on uut hooaega alustanud parimal võimalikul viisil, kui 33-st võimalikust punktist on kogutud 30. Enamat on suutnud vaid Volero.