Kohila peatreener euromängudest: saame hakkama küll

Avakohtumise võõrsil 0:3 kaotanud Kohila VK/E-Service ei jõudnud geimivõiduni ka eile koduväljakul, parimal juhul õnnestus geimis teenida 21 punkti. CEV karikasarja võitu ja Saksamaa meistritiitlit jahtiv ning kaheksa riigi mängijatega tugevdatud Stuttgart oli parem igas mänguelemendis, kuid Kohila peatreeneri Peeter Vahtra sõnul on taolised kohtumised väga õpetlikud.

"Kui Baltikumis või Soomes peetakse meid hulludeks servijateks, siis Stuttgardis olid veel hullemad servijad ning omaette tase on see, kuidas nad servi vastu võtavad," ütles Vahtra Vikerraadiole. "Kui meie naised saaksid kaks-kolm korda nädalas kaks korda päevas samamoodi trenni teha, siis mängiksid nad ka selliselt. Palli liikumise kiirus on hoopis teine ja hea serv ei lase vastasel rünnakut üles võtta."

Kokkuvõttes jäi Vahtra Kohila euroteekonnaga rahule. Meistrite liiga esimeses eelringis saadi kaks väärtuslikku võitu Montenegro klubi Bari Luka üle, seejärel tuli kahe mängu kokkuvõttes küll alla vanduda Belgradi Vizurale, kuid kodus peetud avakohtumise kaotas Kohila tasavägise heitluse järel napilt 2:3. Ka järgmine vastane Stuttgart osutus liiga kõvaks pähkliks, ent tugevatest euromängudest saadud kogemused on Vahtra sõnul hindamatu väärtusega.

"Unistasime kuuest mängust ja jõudsime selleni," rõõmustas Vahtra. "Enne loosimist kartsin kõige rohkem Kaasanit ja endale vastaseks saanud Stuttgarti, kuid midagi pole teha, sest loos on loos. Eesti klubi jaoks pole kuus euromängu üldse paha ja julgustan teisigi rahvusvaheliste sarjade poole vaatama. Nagu näha, saame seal hakkama küll. Kui kohe käega lüüa, siis ei tule kindlasti midagi. Euromängud annavad tohutult juurde enesekindlust, lisaks sellele on sealt palju õppida ning positiivset kaasa võtta."

Aasta algus on Kohila jaoks olnud keeruline, seda eelkõige mitmel rindel rassivate noormängijate suure koormuse tõttu. Balti liigas saadi viimati kaks valusat 2:3 kaotust, liigatabelis teisel kohal olevat Kohilat lahutab liidrist Kaunasest neli punkti. "Vajame puhkust," ei varjanud Vahtra. "Alles olid meil A-klassi meistrivõistlused ja noored peavad saama enne Balti liiga otsustavaid mänge vähem koormust."