Nette Peit jätkab Rootsis edukaima servijana

Nette Peit (Foto: ERR)

Senise 39 geimiga on Peidi arvel 29 ässa, mis teeb geimi peale keskmiselt 0,74. Teisel kohal oleva Alexandra Vajdova keskmine näitaja on kümnendiku võrra nõrgem, vahendas Volley.ee.

Kokku tõi Peit eilses mängus 11 punkti, lüües 28 tõstest punktiks kümme. Sellega oli ta ka võistkonna edukaim skooritegija, ent võiduni see Lindesbergi naiskonda ei aidanud. Örebro võitis kohtumise 3:0 (25:21, 25:20, 25:23). Liigatabelis jagab Lindesberg Gislavedi naiskonnaga neljandat-viiendat kohta. Mõlemad on tosinast mängust võitnud pooled ja kogunud 18 punkti. Örebro on 11 mängust kogutud 27 punktiga kolmas.

Naiste Saksamaa meistriliigas tegi Liis Kullerkann Erfurt Schwarz-Weißi naiskonnas kaasa terve kohtumise ja tõi kuus punkti. Temporündaja lõi 11 tõstest punktiks viis, lisaks temalt üks edukas sulustamine. Koduväljakul toimunud kohtumine lõppes Erfurti naiskonna jaoks aga 1:3 (22:25, 9:25, 25:21, 17:25) allajäämisega Dresdeni klubile. Bundesligas on Erfurt kuue punktiga 11., eilne vastane 28 punktiga kolmas.