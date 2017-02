Pallilahingu finaal toob teisipäeval Tartusse enam kui 400 noorvõrkpallurit

Võrkpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eelmisel hooajal ilmavalgust näinud sarja näol on tegemist lihtsa ja lõbus pallimänguga, mis sobib suurepäraselt noortele, kes võrkpalliga alles esimest teretutvust sõlmivad. Mängu eesmärgiks on saata pall ülaltsööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning vältida, et see lendaks võrku või auti.

"Mul on hea meel, et Pallilahingu populaarsus on võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Kui mullu mängis finaalturniiril nii 18 tüdrukute kui poiste võistkonda, siis tänavu on tüdrukute omasid 23 ja poiste omi 24. See tähendab, et Tartus asub võistlustulle enam kui 400 noort võrkpallihuvilist ja ees seisab tõeline maratonpäev võrkpalliga, kus peetakse 81 tulist matši," rääkis Pallilahingu peakorraldaja Laura Rogenbaum.

Mängud A. Le Coq spordimajas algavad kell 11:00, veerandfinaalide planeeritav algus on 16:45 ja medalimängude oma 17:15.

Haaravate mängude kõrval kohtuvad noored võrkpallisõbrad aga ka ala tippudega, kui Pallilahingu finaalturniiri külastavad Credit24 Meistriliiga põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu pallurid. „Nad juhatavad võistluse sisse ja korraldavad lastele osavusvõistlusi. Lisaks jagab finaalturniiril lastele Premia jäätist,” lisas Rogenbaum.

Sari ei koosne aga ainult finaalturniirist. Maakondade ja linnade turniirid, mis selgitasid teisipäeval Tartus esikoha nimel heitlema hakkavad võistkonnad, startisid kümnes Eesti piirkonnas juba novembris. Kokku alustas tänavust Swedbank Pallilahingu võistlussarja 111 võistkonda, kuhu kuulus tuhat noort võrkpallihuvilist. Kõige suurem oli osavõtt Tartus, kus nii poiste kui tüdrukute arvestuses asus võistlustulle tosin võistkonda. Pärnu maakonnast osales Pallilahingus kokku 14 võistkonda. Viljandi maakond oli esindatud kuraditosina ja Järvamaa üheteistkümne võistkonnaga.

Oktoobris Eesti Võrkpalli Liiduga sõlmitud koostöölepingu raames saavad kõik Swedbank Pallilahingu projektis osalevad võistkonnad endale uue koolivõrkpalli ja lisaks premeeritakse finaalturniirile pääsenud võistkondi võrgu ja palliga. Samuti korraldatakse õpetajatele Eesti erinevates linnades koolituspäevi, kus on võimalik tutvuda võrkpalli algõpetuse ning Pallilahinguga.

Sarjas osalevad võistkonnad on üheksaliikmelised, korraga on väljakul kuus mängijat. Kohtumised peetakse põhimõttel kolmest geimist parem ja geimid mängitakse 15 punktini. Väljakuks on täismõõtmetes võrkpalliplats ehk 9x18 meetrit ja võrgu kõrguseks kaks meetrit.

Eelmisel hooajal võitsid Pallilahingu turniiri Tartu Tamme kooli poisid ja Peetri kooli tüdrukud.